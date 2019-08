Previsibles victorias santafesinas en el Torneo del Interior de rugby

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 24.08.2019 - Última actualización - 21:47

21:41

Santa Fe Rugby Club y CRAI ratificaron sus favoritismos, imponiéndose claramente ante Jabalíes RC y Montevideo Cricket Club, respectivamente.

Tal como se preveía, los dos representantes de la Unión Santafesina aprovecharon con creces sus presentaciones iniciales como locales, consiguiendo triunfos tan expresivos como inobjetables, ante adversarios notoriamente inferiores, en el marco de la tercera fecha del Torneo del Interior B, organizado por la Unión Argentina de Rugby.



En Sauce Viejo



En el caso de Santa Fe Rugby Club, tras caer en Montevideo ante Old Christians, por 10 a 9 y vencer posteriormente a Liceo Rugby Club en Mendoza, por 34 a 28, en las jornadas iniciales, tuvo un exitoso debut como anfitrión.



Tras prevalecer durante todo el desarrollo, derrotó a Jabalíes Rugby Club de El Bolsón, por 59 a 7, posicionándose de muy buena manera en la Zona E de la competición federal.



El primer tiempo se cerró con el marcador favorable a los santafesinos, por 26 a 0, merced a una producción satisfactoria, producto del buen funcionamiento defensivo y del eficiente aprovechamiento de las situaciones ofensivas disponibles en ese lapso.



Ante este, el elenco patagónico se esforzó, logró sostener de buen modo el ritmo impuesto, pero desnudó imperfecciones que fueron muy bien aprovechadas por sus adversarios.



En el complemento hubo altibajos en la producción de los locales, fundamentalmente por la irrupción de algunos de los errores que suelen caracterizarlos; más allá que seguramente algo tuvo que ver la desconcentración que suele generar el hecho de haber conseguido una ventaja tan clara en la etapa precedente.



De todos modos, nunca estuvo en duda quien sería el propietario del festejo final, que terminó siendo tan expresivo como las diferencias existentes en aspectos clave del funcionamiento de ambos equipos.



En el restante cotejo del grupo, cumplido en Montevideo, Old Christians le ganó a Liceo Rugby Club de Mendoza, por 22 a 20.

Rugby en Sauce Viejo: SFRC - Jabalíes RC



>>> Síntesis

Santa Fe RC 59 - Jabalíes RC 7

Cancha: principal de Sauce Viejo.

Referee: Ignacio Boccardo.

Santa Fe Rugby Club: Franco Giandoménico (Bautista Vigorita), Agustín Bude (Tomás Fertonani) y Martín Roldán (Gonzalo Del Pazo); Santiago De Biaggio y Guillermo Botta (Franco Tosello); Tomás Longo (Lucas Caputto), Francisco De Biaggio (Augusto Gorla) y Fabián Frustragli; Francisco López (Nicolás De Biaggio) e Ian Sbiza; Agustín Foradini, Marcos Erbetta (Lucas Fertonani), Tomás Kerz (capitán), Alejo Martínez y Sebastián Alvarez.

Head coach: Raúl De Biaggio.

Jabalíes Rugby Club: Leonel Calfuquir (Matías Massardi), Camilo Matschke (Joan López) y Gabriel Mella; Joaquín Soto y Karim Yoel Molina (José Gallardón); Gustavo El Khazen, Maximiliano Astiasarán (Pablo Fenner) y Gino Capano (Matías Castro); Adrián Straitas y Guillermo José Fenner; Santiago Panomarenko (Nehuen García), Juan Miguel Lucas, Michay González Guerrico, Maximiliano Omad (Matías Arias) y Mauricio Ichazo.

Head Coach: Federico Luceni.

Primer tiempo: 2, 7 y 34, penales de Kerz; 22, try de F. López; 30, try de Botta y goal de Kerz; 40, try de Erbetta.

Segundo tiempo: 20, try-penal (SFRC); 22, try de Fenner y goal de Ichazo; 26, try de Foradini y goal de Kerz; 31, try de Kerz; 37, try de Foradini y goal de Kerz; 40, try-penal (SFRC).



En la Autopista



En lo que respecta al encuentro disputado en el “Gypsy Field”, tuvo un trámite absolutamente favorable a CRAI, que doblegó a Montevideo Cricket Club por 53 a 15, denotando diversos aspectos salientes en su funcionamiento colectivo e individual.



El mismo que se había vislumbrado en las dos jornadas iniciales, frente a adversarios de especial significación. Primero ante La Tablada, que en Córdoba lo superó por 36 a 26; y luego ante Huirapuca, en la ciudad de Concepción, donde tras un trámite plausible, los santafesinos prevalecieron por 39 a 37.



Volviendo al partido de la víspera, arrancó y terminó con CRAI dominante, merced a una obtención sólida y a un impecable funcionamiento defensivo. En cuanto a la utilización de la pelota, en la que obviamente fue notoriamente superior, hubo algunos desacoples provocados por la ansiedad que habitualmente provoca la superioridad marcada.

Básicamente, en el hecho de pensar en la instancias subsiguientes de cada jugada, en lugar de asegurar la calidad de la precedente. Cuando este aspecto se corrigió, hubo desplazamientos impregnados de precisión y contundencia.



El 36 a 3 de la etapa inicial, fue fiel reflejo de lo expresado, rubricado por cuatro conquistas: algunas de distinguida confección, como la apoyada por Joaquín Schierano, que desplegó su eximia categoría capturando una pelota aérea en mitad de cancha, para posteriormente emprender una carrera incontenible hacia el ingoal adversario.



Con semejante ventaja, en el complemento se produjo una especie de “amesetamiento” en el rendimiento santafesino, lo que permitió que los montevideanos sumaron las dos conquistas que “decoraron” un resultado que pudo haber sido notoriamente más expresivo.



El otro encuentro de la Zona G se disputó en el barrio Urca de Córdoba y culminó con el triunfo de La Tablada sobre Huirapuca, por 29 a 25.

Rugby: CRAI vs. Montevideo Cricket



>>> Síntesis

CRAI 53 - Montevideo Cricket 15

Cancha: principal de la autopista.

Referee: Diego Colussi (Noreste).

CRAI: José Canuto (Joaquín Lerche), Santiago Amsler (Joaquín Beron) y Facundo Garibay (Luciano Simino); José Dogliani (capitán) y Joaquìn Schierano (Santiago Carreras); Emanuel Piermarini, José Galvez y Gonzalo Colli (Tobías Ledesma); Alejandro Molinas (Juan Baialardo) y Francisco Alberto (Ramiro Del Sastre); Ignacio Guastavino (Francisco Maneiro), Lautaro Montini, Lucas Ordano, Valentìn Colli y Tomàs Grenòn.

Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Montevideo Cricket Club: Eduardo Pose (Mateo Gulard), Fabricio Troncone (Bruno Calcanelo) y Diego De Pazos (Federico Veiga); Daniel Macchi (Manuel Ferrando) y Pablo Bernasconi (Matías Gamarra); Agustín Alonso, Mauro Silva y Joaquín Dell’Aqua; Horacio Pina (matín Pereira) y Juan Zuccarino; Juan Pablo Risso, Facundo Quintela (Ignacio Báez), Rodrigo Beares, Valentín Martínez (Guillermo Velázquez) y Martín Hudson.

Head Coach: Emiliano Caffera.

Primer tiempo: 4, penal de Alberto; 15, try de Molinas y goal de Alberto; 22, penal de Zuccarino; 30, try-penal (C); 33, try de Canuto; 40, try de Guastavino y goal de Alberto; 42, try de Schierano y goal de Alberto.

Segundo tiempo: try de Gálvez y goal de Alberto; try-penal (MCC); try de Ordano; try de Alonso; try de Piermarini.

Amonestados: Ordano y Ledesma (C); Dell’Aqua (MCC) .



El resto



En cuanto a los demás encuentros del Interior B, proyectaron los resultados que se detallan a continuación.



Por la Zona F, en Mar del Plata, Comercial derrotó a Aguará de Formosa, por 40 a 14; mientras que en “La Docta”, Los Tordos de Mendoza hizo lo propio con Palermo Bajo de Córdoba, por 17 a 15.



Finalmente, por la Zona H, en Resistencia, CURNE sumó su tercer éxito consecutivo, a expensas de Old Lions de Santiago del Estero, por 30 a 11; mientras que en Río Negro, San Ignacio de Mar del Plata hizo lo propio con Roca Rugby Club, por 26 20.



Lo que viene



La cuarta jornada marcará el inicio de la segunda ronda del certamen organizado por la UAR y estará conformada de la manera que se detalla a continuación.



En el Bolsón, Jabalíes será anfitrión de Santa Fe Rugby Club; en Mendoza, Liceo Rugby Club de Old Christians y Los Tordos de Palermo Bajo; en Formosa, Aguará de Comercial de Mar del Plata; en Concepción, Huirapuca de La Tablada; el Montevideo Cricket Club de CRAI; en Santiago del Estero, Old Lions de CURNE y en Mar del Plata, San Ignacio de Roca Rugby Club.



>>> El sector principal

En lo que respecta al Torneo del Interior A, este sábado también cumplimentó su tercera jornada, en la que se registraron los siguientes resultados.

Zona A: en Yerba Buena, Gimnasia y Esgrima de Rosario logró una resonante victoria ante Tucumán Rugby Club, por 43 a 31; con el referato de Juan Pablo Federico.

Por su parte, en Grantfield, Jockey Club de Córdoba le ganó claramente a Old Resian, por 29 a 19; con el control del tucumano Santiago Altobelli.

Zona B: en San Miguel, Universitario de Tucumán y Córdoba Athletic igualaron en 40 tantos, tras un trámite impregnado de dinámica y emociones, con el referato del santafesino Emilio Traverso.

Por su parte, en el bario Las Delicias de Rosario, Duendes Rugby Club batió a Los Tarcos de Tucumán, por 38 a 17.

Zona C: en las Cuatro Hectáreas de Fisherton, Natación y Gimnasia de Tucumán le ganó a Jockey Club de Rosario, por 27 a 24 (Pablo Casellas); mientras que en Mendoza, Marista hizo lo propio con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, por 51 a 15 (Álvaro del Barco).

Zona D: en “La Feliz”, Mar del Plata Club superó a Trébol de Paysandú, por 41 a 12 (Esteban Filipanics); mientras que en Río Cuarto, Urú Curé hizo lo propio con Tucumán Lawn Tennis Club, por 37 a 22 (Nehuén Jauri Rivero).

* La cuarta fecha, prevista para el próximo sábado, determinará el comienzo de la segunda ronda y contendrá los siguientes encuentros.

En Córdoba, Jockey Club con Old Resian y Córdoba Athletic con Universitario de Tucumán; en Rosario, GER con Tucumán RC; en San Miguel, Los Tarcos con Duendes; Natación y Gimnasia con Jockey de Rosario y Tucumán Lawn Tennis Club con Urú Curé de Río Cuarto; en Bahía Blanca, Sociedad Sportiva con Marista; mientras que en Paysandú, Trébol jugará con Mar del Plata Club.