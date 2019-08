https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador analizó en conferencia de prensa la caída ante Lanús en el 15 de Abril.

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 4 Pese a la derrota, Madelón le pidió al hincha de Unión que "esté tranquilo"

A pesar de que Unión sumó este domingo su segunda derrota consecutiva en la Superliga, Leonardo Madelón le pidió al hincha de Unión que "esté tranquilo".

El entrenador tatengue analizó en conferencia de prensa la caída por 2 a 1 ante Lanús en el 15 de Abril.

"Una parte del partido la regalamos y ahí es donde nos hizo la diferencia Lanús. Nosotros no estuvimos bien", reconoció. No obstante, Madelón aclaró: "Lo que me queda como consuelo es que todavía estoy conociendo al equipo".

El DT consideró que uno de los puntos flojos estuvo en el mediocampo. "Nos cuesta más armar en zona de volantes, que es donde más perdimos", explicó. En parte, la dificultad se debió a la lesión de Gabriel Carabajal. "Fue una pieza clave que no pudimos tener y eso acusó un golpe anímico al plantel", manifestó.

Pese a la derrota, el entrenador quiso llevar tranquilidad. "Hablé con los jugadores y les dije: 'piloto de tormenta'. Quédense tranquilos, no estoy nervioso, manejo bien, no estoy transpirado y el cuerpo técnico está tranquilo. Imagínense si fuese todo al revés".

A su vez, aclaró: "Yo le quiero decir al hincha de Unión que también estoy dolido por la derrota".

Por otra parte, Madelón se refirió a la próxima fecha: "Hay que trabajar pensando en San Lorenzo, que es un grande y va puntero. A ver si podemos hacer ruido en el Bajo Flores".

La conferencia de prensa de Leonardo Madelón