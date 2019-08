Brian Fernández: "La droga te arruina, te deja sin vida"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero habló con el medio Infobae sobre su excelente presente en el fútbol de Estados Unidos.

El delantero santafesino Brian Fernández vive un momento futbolístico extraordinario en Estados Unidos, lugar en el que desembarcó tras triunfar en el fútbol mexicano.





En una entrevista que le brindó a Infobae, el ex jugador de Racing expresó: "La droga te arruina, te deja sin vida. La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al fútbol y ser feliz".





El jugador surgido de Defensa y Justicia, luego de tener dos dopings positivos y problemas de comportamiento en Racing, se fue del país y su vida hizo un giro de 180°.





A pesar de no acostumbrarse al fútbol francés, sus pasos por Chile en Unión La Calera (11 goles en 12 partidos), Necaxa (18 goles en 32 partidos) y Portland Timbers (14 goles en 18 encuentros) son estupendos y el jugador está en lo más alto de su carrera.





"La verdad, no me imaginaba este presente, no te voy a mentir. No tenía en la cabeza hacer los goles que vengo haciendo. Tenía ganas de salir adelante, de ser alguien, de jugar al fútbol, de divertirme… Hoy me tomo todo con calma. Creo que mi predisposición fue buenísima, porque si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Todo está en uno, el querer cambiar o no" dijo a Infobae.





"Estaba pasando un mal momento en Argentina, era un momento de mi vida muy malo. Me hacía mal a mí y a mi familia, a toda la gente me me quería. Me fui para no dañar más a nadie. Tenía que irme del país, era la única opción".





Y finalizó: "Ahora no salgo, no voy ni a las esquinas. Cuando tengo la posibilidad, me tomo un avión y me voy a conocer ciudades de Estados Unidos. Es algo que está buenísimo, es lo mejor que hay. Gracias a Dios puedo hacerlo, soy un agradecido".