Cavallaro se sumó a la racha de lesiones

Madelón prepara la visita a la casa del puntero y podría probar con un esquema similar al que utilizó en la cancha de Racing en la fecha inicial.

Juani Cavallaro es la nueva “víctima” de esta racha de lesiones que aqueja al plantel. Sintió una molestia el domingo, algo que lo perjudicaría y lo relegaría para el encuentro ante su ex club. Foto: Pablo Aguirre

Juan Ignacio Cavallaro es la nueva “víctima” de esta racha de lesionados que complica el panorama de Leonardo Madelón de cara a un compromiso muy duro como el que tendrá el sábado, a las 15.30, cuando visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Cavallaro sintió una molestia muscular, siguió jugando pero su presencia es muy complicada para jugar el sábado. Se suma así a una racha que ha dejado afuera, en distintos momentos de la preparación y la competencia, a Mazzola, Carabajal, Acevedo, Cuadra, Peano, entre otros, por diferentes motivos.

En el caso de Cavallaro, se incorporó de última al plantel, con el torneo ya empezado. Esto provocó que no haya realizado el trabajo más fuerte de la pretemporada y que haya sentido algunas molestias lógicas del cambio de preparación. Madelón decidió que vaya al banco de suplentes contra Lanús y ordenó su ingreso en el segundo tiempo. A los pocos minutos sintió una molestia, siguió jugando y se retiró con dificultades del estadio.

Sin dudas que se trata de una racha y de esas casualidades que no son frecuentes en Unión. Si algo se distinguió en la preparación física de un excelente profesional como el profesor Mariano Lisanti, fue que logró en todo este tiempo que Madelón tuviese a sus jugadores disponibles siempre. Por eso, el equipo tuvo una base titular que “se recitó de memoria”, sobre todo en las últimas dos temporadas.

Por eso, estas dificultades que se presentan ahora y en jugadores que son clave para el rendimiento futbolístico del equipo (Carabajal afuera por un “rato” largo, ahora lo de Cavallaro y un Acevedo que todavía no está en su nivel), no solo provocan una merma en el rendimiento sino también algunos problemas que el técnico no tenía en sus planes por aquello de lo infrecuente que han sido las lesiones en este plantel.

¿Cambio de esquema?

Si bien es prematuro todavía, se especula que hay muchas chances de que Madelón planifique una formación parecida, en el esquema, a la que utilizó en la primera fecha ante Racing.

Esa noche del 0 a 0 en Avellaneda, jugó con un 5-4-1, algo que el técnico utilizó en algunos partidos de la temporada pasada, con distinta suerte (grandes partidos como ante Central y Argentinos y otros de defección, como ante Godoy Cruz en Santa Fe).

Si esto se confirma, se daría el ingreso de Blasi para sumarse a los marcadores centrales, como ocurrió en el partido con la Academia de Coudet. Otra alternativa sería el corrimiento de Corvalán y que Milo juegue de lateral por izquierda. En ese caso, tendría lugar Lucas Ríos o Brian Alvarez para jugar por el costado izquierdo, aunque Ríos no tuvo una buena actuación ante Newell’s jugando en ese sector.

Moyano, Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli, Corvalán, Bonifacio, Acevedo, Jalil Elías y Bou tendrían su puesto, en algunos casos con total seguridad, dentro de la formación titular. Después, variará de acuerdo a lo que pretenda hacer Madelón. Si el planteo es con cinco defensores, sumará uno a esa línea. Y en ese caso, se cae de maduro que resignará a un delantero y que el que irá al banco será Nicolás Mazzola, quien volvió el domingo pasado a la titularidad después de superar una lesión que lo marginó de los primeros compromisos.

Mismo equipo

Mientras tanto, Juan Antonio Pizzi planifica el partido ante Unión sin problemas de lesionados más allá de los tres que vienen haciendo trabajos diferenciados: Peruzzi, Cerutti e Insaurralde. Es muy probable que repita el equipo que viene de vencer a Arsenal.