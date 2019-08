Explotan las redes: ¿qué pasa entre Duki y el youtuber Yao Cabrera?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante de trap estalló en sus redes sociales contra el joven uruguayo, después que éste se burlara del “Duko” en un video.

El pasado 24 de agosto estalló la polémica: Yao Cabrera, un conocido youtuber de Uruguay, publicó un video junto a un grupo de amigos del mismo “rubro”, en el que se burlan de una de las más grandes figuras del trap argentino: “El Duki”.

Cabrera se muestra en su video parodiando una de las más famosas canciones del género, “Tumbando el Club”, de Neo Pistea, que cuenta con la participación de Duki y varios miembros de la escena actual del trap.

Junto a otros influencers, el uruguayo protagoniza “Jefes de Youtube”, en el que buscan ganar terreno ante la inminente supremacía de los jóvenes raperos en la industria de las reproducciones. Entre los comentarios más feroces, Yao Cabrera le dispara con de todo a Duki: “Dicen que dispara y es todo un cuentito pa’ internet. No son lo que dicen, mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo ya llegué”.

Los “beefs” (término que se utiliza para denominar a los “golpes” que se dan en un pleito entre artistas en una canción) no terminan ahí: en el video, los youtubers pusieron claramente la imagen de la cara de los intérpretes, Neo y Duki, cantándoles sin tapujos en esa parte del tema: “Te pinté la cara que estaba pintada”.

Por supuesto, la respuesta no tardó en llegar y desde ahí, una catarata de historias de Instagram de ambas partes, dio lugar a toda una polémica.

“¿Cómo vas a poner mi cara en tu video estúpido de mier..?”, fue la primera reacción del autor de “She Don’t Give a FO”. “Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado. Yo sé que te refugias en zona norte en tu casita privada con toda esa gente de mier... Los voy a re cag… a palos, les voy a patear la boca en el piso, les voy a romper la cabeza wacho”, contestó Duki a través de su cuenta de Instagram.

La respuesta de Yao Cabrera se hizo presente pero Duki ya se había encargado de eliminar todas sus amenazas. De todas formas, gracias a la agilidad de los usuarios, los videos siguen circulando. “Las borró porque me dijo que me iba a patear la cabeza contra el suelo”, comentó Yao en sus historias. Y siguió: “Dijo que me iba a desangrar y que iba a morir y que me iban a disparar y todas las cosas que son repetitivas y que son su única defensa”.

La cosa pasó también por privado, ya que de las historias de Instagram pasaron a “bardearse” por mensajes que Cabrera luego viralizó. “Yo hago música, no jodo con yotubers”, remató Duki y ahora, la pelea continúa.

Con información de Los Andes