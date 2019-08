https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Derrotó 2 a 1 a Minnesota United Con un gol del "Pity" Martínez, el Atlanta United ganó el título US Open Cup

El ex River Plate, Gonzalo "Pity" Martínez le dio esta noche el triunfo que significó el título en la US Open Cup de los Estados Unidos a Atlanta United, que se impuso en la final por 2 a 1 a Minnesota United.

El encuentro se disputó en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta, donde los locales abrieron el marcador por un gol en contra de Chase Gasper a los 10 minutos del primer tiempo, mientras que a los 16 el "Pity" marcó el segundo, descontando Robin Lod a los dos del período final.



De esta manera Martínez logró su segundo título con el equipo rojinegro, ya que hace exactamente 12 días se había consagrado en la "Campeones Cup", cuando Atlanta superó en la final a América, de México, por 3-2.

En el equipo del ex River Plate y Huracán fueron titulares el también ex "millonario" defensor Leandro González Pírez, que fue expulsado, junto a dos volantes, el ex Independiente, Ezequiel Barco y el ex Banfield, Eric Remedi.

