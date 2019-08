Pullaro se quejó de los "violentos" que son liberados por la Justicia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Seguridad precisó que todos los detenidos por uso de armas de fuego en la primera quincena de agosto -37- en el departamento La Capital recuperaron la libertad. “Esto no es una imputación a nadie. Pero tenemos que sentarnos a pensar todos para ver cómo se reduce la violencia”, advirtió.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, trazó este martes un balance de gestión en el departamento La Capital, y volvió a cuestionar al “sistema” que muchas veces, facilita la liberación de los detenidos. Fue a propósito de mencionar que en la primera quincena de agosto, la policía había logrado aprehender a 37 personas -de ellos, 34 mayores de edad- por la tenencia de armas de fuego. Sin embargo, todos quedaron en libertad. “Al día de hoy, no hay ninguna (persona) que haya quedado privada de la libertad”, enfatizó particularmente el funcionario. El mensaje fue directo a la Justicia, como ya lo había planteado en ocasiones anteriores. “Esto también lo queremos decir, porque es un tema que permanentemente pretendemos instalar; por lo menos un debate, y profundizar sobre lo que es el uso, la tenencia y portación de arma de fuego de manera ilegal”, mencionó.



Además de la mención a los detenidos y posteriormente liberados por la tenencia de armas de fuego, Pullaro hizo un llamado de atención a los jueces a partir de algunos casos resonantes que se dieron en la ciudad.



“Si una persona tiene diferentes delitos y condenas por portación o robo calificado con armas y no cumple ni siquiera los (plazos) mínimos y queda en libertad, vuelve a cometer delitos. Es ahí donde está el problema”, aseveró. “Recordemos el caso de Martín Castelló -el arquitecto asesinado en 2018, cuando intentó defender de un asalto a una mujer embarazada. La persona que lo asesina estaba en estado de libertad, cuando a nuestro criterio (por haber cometido otros ilícitos) debería haber estado detenida. No queremos ahondar sobre esa herida -aclaró-, pero queremos prevenir. Y cuando hablamos de prevenir, puedo mostrar con claridad cuáles son las tareas que desde la policía se hacen en el caso. Tenemos datos concretos: cuántas identificaciones hicimos, cuántas detenciones, cuántas armas se secuestraron... Ésa es la tarea preventiva, pero también entendemos que muchas veces la función de la Justicia puede lograr que algunos delitos se cometan o no, en función de si somos más o menos estrictos con los violentos”, sostuvo. “Hay distintos tipos de delitos que hoy abordamos -continuó. La sociedad se ha complejizado de una manera tremenda. Los violentos que cometen un delito con arma de fuego tienen que estar detenidos. Esa mirada la tiene que aplicar el sistema. Si sobre 37 personas detenidas con armas están todas libres, creo que hay algo que tenemos que ajustar”, insistió. Y aclaró que “esto no es una imputación a nadie. Pero tenemos que sentarnos a pensar todos para ver cómo se reduce la violencia”.



¿Emergencia?



En otro orden, Pullaro consideró que no es necesario dictar una ley que establezca la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. La iniciativa es promovida por algunos sectores políticos, y desde una red de vecinales de la región que reúnen firmas para poder llegar a la Legislatura con el proyecto.



Consultado sobre el particular, Pullaro recordó que la ley “apunta a abreviar procesos administrativos para la compra de equipamiento”. Y aseveró que durante su gestión “no hemos tenido problemas económicos. Los plazos los hemos cubierto tal como lo establece la Ley de Administración Financiera. De todos modos, lo evaluará y determinará el próximo gobernador. En términos generales nos manejamos bien y no nos faltaron recursos. Sin ley de emergencia, equipamos a la policía como nunca. Lo evaluará la próxima gestión”, concluyó.

Transición y Saín



Maximiliano Pullaro aseguró que hasta aquí, no ha tenido contactos con referentes de la gestión de Omar Perotti en el marco de la transición del gobierno. “Hasta aquí -sostuvo-, institucionalmente conmigo no se comunicó nadie. De todos modos se debería hacer a través de la Comisión de Transición, que coordina el ministro Pablo Farías”.



Consultado sobre la posibilidad de que el actual titular del Organismo de Investigaciones, Marcelo Saín, pueda sucederlo en el cargo, Pullaro opinó que es “sin dudas, el hombre más preparado del país en materia de seguridad pública”.

Hecho y pendiente

Pullaro admitió que es materia de preocupación “la violencia urbana” que se viene dando en el departamento La Capital. “Nos preocupa mucho. Es un año de violencia urbana, tal vez menor que otros, aunque mayor que al 2017”, admitió. “Existe un corrimiento muy dinámico del delito. Se trabaja semanalmente en lo que es el análisis criminal. Estamos ocupándonos. Nuestra policía le da una preponderancia a lo que es el secuestro de arma de fuego. Trabajamos fuertemente para aumentar ese índice y disminuir así los registros delictivos. Nos parece fundamental haber dividido la ciudad en cuadrículas; que cada una esté cubierta por un móvil, que trabaje de manera preventiva y que en función de los datos e informes, se asignen mayores recursos”.



A modo de balance, dijo que durante la gestión “en algunas cosas hemos avanzado muchísimo, fundamentalmente en lo que es la reforma de la organización policial. Creo que eso tuvo un impacto positivo. Indudablemente -admitió-, cuando vemos la cantidad de delitos con arma de fuego y la violencia que tenemos, sobre todo en la Capital y Rosario, nos hubiera gustado tener más éxito en eso”.



“Puedo decirles que creo que me voy a ir de la gestión con un compromiso que asumí. Fue que mientras yo fuese ministro de Seguridad, no iba a haber impunidad en la provincia de Santa Fe”, aseguró.