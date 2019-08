Hernán Lacunza anunció un paquete de medidas financieras

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 28.08.2019

18:51

El nuevo Ministro de Hacienda de la Nación anunció que el Presidente elevará un proyecto al Congreso para concordar medidas, en pos de la estabilidad a mediano plazo.

Alrededor de las 18, el funcionario brindó una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda. “El presidente me dio Mandato central, cuidar a los argentinos”, sobre todo, “que no suban más el dólar ni la inflación”, inició su alocución Hernán Lacunza. Y adelantó que, aunque el Gobierno inició el diálogo con todas las fuerzas opositoras, consideró que “el consenso verbal y público no es suficiente sin marco institucional”.

Por eso, y con el objeto de sostener el pago de la deuda pública y despejar la incertidumbre financieras, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que permita -en el corto plazo- garantizar la estabilidad electoral, y, un poco más allá en el tiempo, que la próxima gestión comience con tranquilidad.

En tal sentido, explico que el borrador estipula extender los vencimientos de deuda de corto plazo (tres y seis meses) en Letes solo para inversores institucionales (que representan el 10% del total), y que las personas físicas (el 90% de los tenedores) cobrarán la totalidad en tiempo y forma, sin quita de capital ni intereses; e iniciar un proceso de extensión de plazo de los bonos extranjeros en cláusulas de acción colectiva en igualdad de términos.

Esto permitiría dar herramientas al Banco Central para abordar “la desconfianza”, así como “no pasar el problema a la próxima gestión, descomprimir el perfil de vencimientos al próximo mandato, dar tratamiento preferencia a las personas humanas y dar marco institucional al consenso”.

En tanto, informó que este miércoles terminó la misión del FMI en en nuestro país y que en las próximas semanas volverán a reunirse. “Puede ser en Buenos Aires o en Washington”, dijo. Además, Lacunza adelantó que mañana sostendrá una reunión con representantes del sector bancario.