Dora comenzará el desafío de la secundaria pero eso no le impedirá volver a resolver misterios de civilizaciones perdidas. Foto: Gentileza Universal Pictures

Cuatro estrenos en las pantallas La jungla adolescente

Cinemark estrena “Dora y la ciudad perdida” (“Dora and the Lost City of Gold”), aventura con actores de Dora la Exploradora, dirigida por James Bobin, sobre guión de Nicholas Stoller.

Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora (interpretada por Isabela Moner de “Transformers”) para su aventura más peligrosa: la secundaria. Siempre exploradora, Dora rápidamente se encuentra liderando a Boots, a Diego, a un misterioso habitante de la jungla y un grupo de adolescentes en una aventura de acción para salvar a sus padres y resolver el misterio imposible detrás de una civilización inca perdida.

Completan el elenco Benicio Del Toro, Eugenio Derbez, Adriana Barraza, Madeleine Madden, Eva Longoria, Danny Trejo, Michael Peña y Jeff Wahlberg.

Encontrar la voz

Llega también “La música de mi vida” (“Blinded by the Light”), escrita y dirigida por Gurinder Chadha (“Jugando con el destino”). Ambientada en 1987, durante los austeros días del gobierno de Margaret Thatcher: un adolescente aprende a vivir, a entender a su familia y a encontrar su propia voz a través de la música de Bruce Springsteen.

Protagonizan Viveik Kalra, Nell Williams y Aaron Phagura. La música es del premiado A.R. Rahman (“¿Quién quiere ser millonario?”, “127 horas”).

Historia criminal

La tercera novedad del complejo es “Ted Bundy: Durmiendo con el asesino” (“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”), de Joe Berlinger, sobre guión de Michael Werwie.

Sigue la historia del asesino serial Ted Bundy, quien durante la década de los años 70 violó y asesinó a numerosas mujeres. Confesó 30 homicidios que cometió en siete Estados entre 1974 y 1978, pero el número real de víctimas es desconocido. Está contada a través de los ojos de quien fuera su novia durante mucho tiempo.

Actúan Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, Haley Joel Osment, Jeffrey Donovan, John Malkovich y Jim Parsons. La banda sonora es de Marco Beltrami.

Revancha

Cine América presenta (en funciones de Cine Club y comerciales) “Por gracia de Dios” (“Grâce à Dieu”), lo nuevo de François Ozon, con las actuaciones de Melvil Poupaud, Denis Ménochet y Swann Arlaud.

Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por casualidad, se entera de que el sacerdote que abusó de él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños. Se lanza a un combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas del sacerdote; pero las repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a nadie indemne.





En la noche

En el Ciclo DeSvelado de los jueves a las 22.30 se presentará “As boas maneiras” coproducción Brasil-Francia escrita y dirigida por Marco Dutra y Juliana Rojas.

La misteriosa y adinerada Ana (Marjorie Estiano) contrata a Clara (Isabel Zuaa), una solitaria enfermera que vive a las afueras de San Pablo, para ser niñera de su hijo aún no nacido. Conforme el embarazo va avanzando, Ana comienza a presentar comportamientos cada vez más extraños, y siniestros hábitos nocturnos que afectan directamente a Clara.