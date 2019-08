https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Faltan tres cruces para completar las llaves de octavos Así quedaron las llaves de la Copa Argentina

Este miércoles se disputaron tres partidos correspondientes a 16avos de final de la Copa Argentina. De esta manera se van completando las llaves de octavos de final del certamen nacional.

A falta de tres equipos, los cruces por ahora definidos son: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Central Córdoba (Santiago del Estero); Defensa y Justicia vs. Independiente; Lanús vs. Argentinos Jrs; Godoy Cruz vs. River; Estudiantes (Bs.As) vs. Real Pilar.

Quienes esperan rival son: Estudiantes (jugará con Estudiantes de San Luis o Barracas Central); Almagro (espera por Talleres o Banfield); Colón (aguarda por Atlético Tucumán o Boca Unidos).

