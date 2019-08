https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro descartó que el voto rural “castigó a Macri”. Dijo que el campo no fue a las Paso, pero confió cómo lo hará el 27 de octubre. Repasó los retrocesos productivos en granos, leche y carne durante el mandato kirchnerista.

De la Junta Nacional de Granos a la reforma agraria Etchevehere acusó "atraso y fracaso" en la propuesta "K" a la agroindustria

“La Junta Nacional de Granos es uno de los grandes disparates que dijeron y que nadie desmintió. Altos referentes del kirchnerismo están haciendo un encuentro en Buenos Aires para hablar de la reforma agraria. Atrasan 100 años. Hablan de herramientas que no funcionaron, que hicieron fracasar a países enteros, incluso la Argentina”.



En diálogo con El Litoral, Luis Miguel Etchevehere consideró que el voto rural “no castigó” a Macri en las Paso y confió en que el contraste entre el modelo que propone el presidente y el kirchnerismo convoque a las urnas a todo el sector agroindustrial.



“El campo en general no fue a votar en las Paso. No se jugaba nada ni se definían candidaturas. Diferente lo que pasó al día siguiente; se entendió que la alternativa es inviable para el desarrollo de la actividad agroindustrial de toda la Argentina. Y ya sabemos que la actitud al 27 de octubre va a ser muy diferente”, arriesgó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



Recordó que “cuando se eliminó la JNG en los 90, la producción se multiplicó por 4, pasamos a 147 millones de t de producción de granos”. Además subrayó que el único que firmó un compromiso con las propuestas de la Mesa de Enlace fue el presidente.



“La única realidad es que la Mesa de Enlace fue a ver a tres candidatos, y el único que de puño y letra firmó los 14 puntos propuestos y les dijo que no iba a tocar las retenciones y no lo hizo, fue el presidente Macri. Los otros dos candidatos no se comprometieron a nada. Tomaron un café, conversaron, se habrán divertido un rato, pero no hubo ninguna definición por parte de Roberto Lavagna y Alberto Fernández”.



Contrastes



El ministro detalló que “nos diferenciamos del kirchnerismo que durante 12 años no respetó la propiedad privada, no respetó las reglas del juego, puso diferentes tipos de cambio, se peleó con países amigos, incluso con el Uruguay. Fueron todas cosas negativas para la producción.



“Perdimos recordó- más de 12 millones de cabezas, cerraron 130 frigoríficos, tuvimos la peor cosecha de trigo en la historia argentina, casi nos quedamos sin trigo y culpa de la escasez, el trigo llegó a valer casi el doble que el precio internacional. O sea todas cosas que causaron mucho daño”.



Incluso, en referencia a Santa Fe, apuntó que “en una provincia con una cuenca lechera muy importante, cuando la leche en polvo estaba a 5.500 dólares la tonelada, no dejaron que los productores tuvieran un precio superior a 1.900. Todas cuestiones que hicieron mucho daño, perjudicaron la producción.



“En cambio nosotros respetamos las reglas, abrimos los mercados, reinsertamos a la Argentina de una manera inteligente en el mundo, firmamos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y con el Efta. O sea que vamos a poder acceder a mercados inmensos que tienen muchísimo más poder adquisitivo que el nuestro, y todo eso significa previsibilidad para los productores”.



Votos y mercados



“El viernes anterior a las elecciones los mercados festejaron porque todos los encuestadores daban que la diferencia iba a ser muy chica entre las dos fuerzas. El lunes a la mañana cuando vieron la diferencia directamente se fueron. Pero no por una mala praxis o una medida que haya tomado Mauricio Macri o su equipo de gobierno, sino por el miedo de todos los tenedores de bonos y de acciones de empresas argentinas al kirchnerismo”.



“Y esto lamentablemente se volvió a comprobar una semana más tarde cuando salió a la luz la grabación de una entrevista con Alberto Fernández por parte del diario Clarín donde hablaba de reestructuración de la deuda. Y en estos días, cuando salieron de una reunión con integrantes del Fondo diciendo algo no había sucedido”.



Sobre los cuatro millones de votos de diferencia a favor de Alberto Fernández, el ministro señaló que “vamos a ir a buscar la elección. Tenemos una base muy buena. Si hasta el sábado al mediodía no daban las matemáticas, lo que pasó el sábado a la noche (las marchas) nos llena todavía con más impulso y combustible anímico.



“Nuestra vocación y convicción es respetar las reglas del juego, que se progrese a partir del talento y del espíritu emprendedor que hay en la Argentina, pero evidentemente hay buena parte del mundo que no cree que en manos del kirchnerismo la Argentina lo pueda lograr”.



“No es default”



A pesar de la calificación de S&P, el ministro ratificó que “se van a repactar capital e intereses sin quita y para todos los ahorristas” y que para las personas físicas “se respetan plazo y condiciones. Por eso no es un default”. Dijo Etchevehere que “aún es viable” el desembolso de los U$ S 5.400 millones del FMI, si bien se abre una etapa de renegociación “Tenemos muy buen diálogo con el Fondo Monetario y reuniones permanentes para poder seguir adelante con el programa”, aseguró.

¿Pidió el FMI por retenciones?



“De ninguna manera”, fue la respuesta del ministro cuando se le consultó si el Fondo tal como trascendió- le solicitó “actualizar” retenciones que están acotadas a una cifra en pesos por dólar exportado. “El gobierno respeta lo que dice y es lo que debe ser. Hay que sacar impuestos, no poner, tener un gasto acorde a la productividad y a los ingresos del país para bajar las tasas de interés y de inflación y que se genere empleo privado en los lugares donde producimos.



“La presión impositiva dijo- según Fada bajó de un 90 % cuando asumimos a un 50 % en la actualidad. Todavía es muchísimo, el gobierno nacional lo está haciendo y las provincias también tienen que hacer mucho con Ingresos Brutos. Los municipios lo tienen que hacer; ‘ése es el camino, de la mano de la producción, sobre todo de la producción de alimentos, que genera empleo y arraigo. La gente se puede quedar a vivir y trabajar donde están sus afectos

Seguridad alimentaria

Con respecto a la marcha en la que el dirigente social Juan Grabois encabezó un reclamo por hambre en un país que -como el mismo ministro planteó- puede “dar de comer a 400 millones de personas”, Etchevehere afirmó que “están perfectamente cubiertas las necesidades alimentarias de todos los argentinos”.



“Hay que analizar con qué intencionalidad se hacen esas declaraciones. Nunca hubo en la Argentina un gobierno que haya aportado tanto en planes sociales y en ayuda social a tantos millones de personas. Y permanentemente con un complimiento sincronizado. La animosidad política, cada uno la tendrá que explicar”, subrayó.