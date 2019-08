Llegan tropas estadounidenses a Polonia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Merkel confirma que asistirá a la conmemoración en Varsovia del inicio de la Segunda Guerra Mundial este domingo, cuando se cumplen 80 años de la invasión alemana que dio inicio a la conflagración, a la que no irá Trump.

El ministro de Defensa polaco Mariusz Blaszczak anunció este viernes (30.08.2019) haber acordado con Estados Unidos seis localizaciones para la ubicación en territorio de Polonia de los nuevos contingentes de tropas estadounidenses, formados por mil soldados. En junio, Polonia firmó un acuerdo con Washington para incrementar la presencia militar estadounidense en el país y contrarrestar así la creciente amenaza de Rusia desde que se anexó Crimea en 2014.

Estas tropas se unirán a los 4.500 efectivos que de forma rotatoria ya mantiene Estados Unidos en Polonia y que, según lo explicado en junio, se extraerán de los contingentes que el país ya tiene desplegados en Alemania, por lo que no será necesario enviar nuevos soldados desde territorio estadounidense.

"Ya hemos acordado seis ubicaciones, y ahora hablamos de una séptima", dijo Blaszczak en una rueda de prensa conjunta con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien está en Varsovia para asistir este domingo a la conmemoración del 80 aniversario del comienzo de la II Guerra Mundial.

Mientras tanto, desde Berlín el portavoz gubernamental Steffen Seibert confirmó la presencia de la canciller Angela Merkel en los actos conmemorativos de este domingo 1 de septiembre, aniversario de la invasión alemana que dio inicio a la contienda. Merkel acompañará en Polonia al presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier, es muy inusual que ambos cargos participen simultáneamente en una visita al extranjero.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló su viaje a Varsovia debido a la llegada del huracán Dorian a Florida. "He decidido enviar a Polonia en mi lugar al vicepresidente Mike Pence. Para mí es muy importante estar aquí, porque parece que la tormenta podría ser grande", dijo Trump el jueves en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. "He hablado hoy con el presidente (polaco, Andrzej) Duda y le he expresado mis mejores deseos", afirmó Trump, quien agregó que espera volver a programar su viaje a Polonia "en un futuro cercano".

A los actos conmemorativos asistirán delegaciones de 40 países y 250 invitados, incluidos jefes de Estado y de gobierno. Los actos empezarán a primera hora del domingo en Wielun, la primera ciudad bombardeada por la Luftwaffe alemana hace 80 año, con la presencia de Steinmeier y del presidente polaco, Duda.

