Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 15:49

Amelita Baltar se descompensó mientras estaba al aire en su programa de radio y fue internada.

Solo un susto Internaron a Amelita Baltar

La cantante entrevistaba a su colega uruguaya Olga Del Grossi Sosa en el ciclo "El nuevo rumbo", de La 2X4, cuando empezó a presentar dificultades en el habla. Las autoridades del Sanatorio Finochietto descartaron que fuera un ACV, como se habló en un principio.

La reconocida cantante Amelita Baltar se descompensó en la noche del jueves mientras conducía su ciclo El nuevo rumbo, en La 2X4, la emisora de tango de la Ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 21.15, minutos después de haber comenzado el programa y cuando estaba en diálogo con la artista Olga Del Grossi Sosa, Amelita -quien el 24 de septiembre cumplirá 79 años- comenzó a tener problemas en su dicción. Con el correr de los minutos la dificultad se hacía cada vez más notoria: le costaba encontrar las palabras justas que quería pronunciar. "No me agarra… -se lamentaba, cuando no lograba conjugar un verbo-. Estoy mal".

Como pudo, y con el aliento de Olga, quien percibía el malestar de la conductora y hasta la ayudaba a completar algunas oraciones, Baltar concluyó el reportaje antes de lo previsto: "Disculpame, pero me puse un poco nerviosa… Estaba con todo el día…", se excusó frente a sus dificultades. Y saludándola con cariño, alcanzó a presentar una canción de su colega, uno de "esos tangos maravillosos", destacó.

Amelita ya no regresaría al aire. Según pudo saber Teleshow, la producción de la radio llamó de inmediato al SAME y también a uno de sus hijos, Mariano Garrido García. Luego de ser atendida en el estudio, la querida cantante fue trasladada al Sanatorio Finochietto mientras al aire se escuchaban distintos tangos.

Las primeras informaciones -ya en horas de la madrugada- daban cuenta de un accidente cerebrovascular, pero un parte médico del Finochietto (firmado por el director médico, el doctor Norberto Furfaro) descartó esta posibilidad.

"A su ingreso el examen físico y neurológico fueron normales -dice el comunicado difundido este mediodía-. Se le realizaron estudios de laboratorio, vasculares no invasivos y neuroimágenes, siendo todos dentro de la normalidad, acordes a su edad". Además, se informa que quedará internada en observación para luego "recuperar su actividad física habitual" si su evolución, como se espera, es "favorable". Y dan un diagnóstico "presuntivo": trastorno neurológico transitorio.

Luego, la propia Amelita acercó tranquilidad con un mensaje en las redes sociales. "¡Un tropezón no es caída!, como dice un dicho popular… ¡hay Baltar para rato", escribió en su cuenta de Facebook. "Quiero dar las gracias a tanta gente que desde anoche no deja de hacerme llegar su cariño y su solidaridad". Y lo completó con dos fotos desde el hospital.

Si bien a principios de este año María Amelia -tal su verdadero nombre- fue operada de la cadera, se encontraba muy bien de salud, realizando distintos shows. Además, preparaba una celebración especial: este 11 de noviembre se cumplirán 50 años desde que interpretó por primera vez "Balada para un loco", la aclamada composición de Astor Piazzolla (que la tuvo como musa inspiradora durante años) y Horacio Ferrer.

También continuaba dando clases de Interpretación de Tango. "Porque yo enseño interpretación, no canto -suele aclarar quien se define a sí misma como decidora-. Yo sé cómo se canta el tango, yo sé de esa época y de cómo la cantaban en esa época. Sé lo que hay que hacer para cantar un tango y me gusta enseñar y además decirle a la gente: '¡A Troilo le gustaba así!'". Con 57 años de carrera, Amelita planea lanzar un disco de tango electrónico con canciones suyas.

A todo esto retomará la querida Amelia si, como esperan los médicos, no median complicaciones.

