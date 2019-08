https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 16:07

16:02

La Municipalidad "no tiene explicaciones"

Paranaenses preocupados por un misterioso olor nauseabundo

"No tiene nada que ver con un servicio del municipio", aseguró Roberto Sabbioni, funcionario municipal. A pesar de descartarlo, fue contundente: "No tenemos explicaciones".

Foto: Captura de pantalla

