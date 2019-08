https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes (30.08.2019) que dejará de usar bolígrafos Bic para firmar medidas oficiales, porque se trata de una marca francesa. "Un bolígrafo Compactor y no más Bic, funcionará", declaró el mandatario frente a su residencia oficial, al ser interrogado sobre la firma de una futura medida.

Para medidas oficiales Bolsonaro no usará bolígrafos Bic "por ser marca francesa" El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes (30.08.2019) que dejará de usar bolígrafos Bic para firmar medidas oficiales, porque se trata de una marca francesa. "Un bolígrafo Compactor y no más Bic, funcionará", declaró el mandatario frente a su residencia oficial, al ser interrogado sobre la firma de una futura medida. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes (30.08.2019) que dejará de usar bolígrafos Bic para firmar medidas oficiales, porque se trata de una marca francesa. "Un bolígrafo Compactor y no más Bic, funcionará", declaró el mandatario frente a su residencia oficial, al ser interrogado sobre la firma de una futura medida.

Bolsonaro ya había dicho que sustituiría sus bolígrafos por otros de la marca brasileña: "Ahora es Compactor porque Bic es francesa", dijo durante una transmisión en vivo por Facebook, despertando la hilaridad de los funcionarios que lo acompañaban. La agencia francesa de noticias AFP inquirió para saber si se trataba de una medida de hecho o, sencillamente, un comentario irónico, pero la Presidencia afirmó que "no comentará el asunto". El 95 por ciento de los bolígrafos Bic vendidos en el mercado brasileño son producidos en su fábrica de Manaos. En dicha planta, "que ocupa una posición bastante importante en el grupo" francés, también se producen bolígrafos, encendedores y cuchillas de afeitar que abastecen el mercado sudamericano y que también se exportan hacia América Central, del Norte y Europa. Según la empresa, en sus fábricas de Manaos y Río de Janeiro, Bic emplea a más de mil personas. Tenés que leer Brasil no aceptará ayuda del G7 hasta que Macron retire los "insultos" a Bolsonaro Desde que asumió el poder en enero, el mandatario ultraderechista ha quebrado varios protocolos para mostrarse como un presidente sencillo y cercano a su electorado. El uso de los bolígrafos Bic, comunes y baratos, era citado con frecuencia por el presidente como un gesto de austeridad respecto a los gastos de sus antecesores. Bic afirmó que se siente "lisonjeada" en ser reconocida "como una marca democrática", pero no opinó sobre las declaraciones del presidente. Con información de AFP