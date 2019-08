https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.08.2019

En Reclasificación Festejaron La Salle y Universitario

Este sábado se disputaron los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Reclasificación del Regional del Litoral 2019, certamen que realmente renueva sus atractivos con el paso de las jornadas, merced a la paridad existente entre un lote importante de equipos.



En el barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe sumó otro éxito valioso ante Los Caranchos, por 22 a 18, en un cotejo controlado por Carlos Perrone (de la URR).



En diálogo con El Litoral, Diego Fernández, head coach de la señera institución santafesina, brindó su punto de vista sobre el desarrollo.



* “Fue un partido complicado: arrancó mejor Caranchos, dominando los 15 minutos iniciales. Nos acomodamos, logramos cierto volumen de juego y logramos irnos al descanso con el marcador a favor 22 a 11”.



* “Después, en el segundo tiempo, dominamos los 10 minutos iniciales, para posteriormente ser superados en la posesión de la pelota y territorialmente, por lo que tuvimos que dedicarnos casi exclusivamente a defender. El buen funcionamiento defensivo, resultó fundamental para sumar otro triunfo importante”.



Universitario alistó a: Nicolás Mattei (capitán), Gonzalo Meza (Nicolás Salteño) y Julián Boggero (Jonathan Benítez); Luciano Franco (Gabriel Flores) y Emilio Villalba; Giuliano Buccini, Matías Fernández (Tomás Olmedo) y Marcos Benítez (Aaron Pasquet); Juan Martín (Lautaro Valentinuzzi) y Gerónimo Fernández; Diego Durán, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Federico Bruzzone y Felipe Nepote.



Los tantos santafesinos llegaron merced a dos tries de Bruzzone y uno de G. Fernández; más un penal y dos goals de G. Fernández. Para los rosarinos hubo un ensayo, un try-penal y dos penales.



>>> Reclasificación “A” TRL 2019 - POSICIONES: Universitario (R) 20 puntos, La Salle y Rowing 13, Provincial (R) 10, Universitario (SF) 9, CAE 8, Los Caranchos 6 y CRAR 2.



Además...



En cuanto al otro cotejo cumplido en nuestro medio, culminó con la importante victoria de La Salle ante CRAR, por 30 a 29, tras dos tiempos disímiles: el primero, dominado claramente por los anfitriones y el segundo, con una gran levantada visitante, que deparó en un final intrigante.



Por su parte, en La Tortuguita, Paraná Rowing Club le ganó a Provincial de Rosario, por 26 a 2, con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo.



En el Parque General Urquiza de la capital entrerriana, Universitario de Rosario sumó un nuevo éxito, ratificando su condición de único puntero e invicto. Esta vez le ganó a Estudiantes, por 30 a 29, con el referato de Mauro Rivera (de la URR).



>> Síntesis

La Salle 26 - CRAR 25

Cancha: Cabaña Leiva.

La Salle: Juan Zanotti, Valentín Zabczak e Ignacio Cassettai; Francisco Alvarez y Javier Segado; Tomás Cosentino, Emilio Venanzi (Angel Díaz) y Leandro Tacca (Juan Caruz Hadad); Franco Lanteri (Guido Micocci) y Bruno Micocci (Juan Pablo Iglesias); José Lorefice Matías Moreno (Fabio Barreto), Martín Visuara, Federico Venanzi (José Mascherpa) y Alejandro Benitez. Head Coach: Diego Coronel.

CRAR: Matías Rocchi, Jonatan Viotti (Martín Zegaib) y Gastón Zbrun; Federico Davicino y Franco Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrile y Mariano Ferrero; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar (capitán); Ricardo Brown, Gino Catán, Guillermo Brown (Juan Imvinkelried), Tomás Lavalle y Santiago Kerstens. Head Coach: Cristian Martino.

Primer tiempo: 18, 25 y 41, penales de Visuara; 30, try de Cassettai y goal de Visuara.

Segundo tiempo: 2 y 30, penales de Villar; 11, try de Lavalle; 23, penal de Visuara; 32, try-penal (LS); 34, try de Kerstens y goal de Villar; 40, try-penal (C).

Amonestados: Franco Davicino y Manuel Mandrile (C); Javier Segado (LS).



El tercer nivel



Completando la programación, también se jugarán los partidos de la Reclasificación B del TRL 2019, de la manera que se indica a continuación.



En Esperanza, Los Pampas de Rufino superó a Alma Juniors, por 19 a 18, con el arbitraje de Javier Villalba (de la USR); mientras que en Concepción del Uruguay, Cha Roga Club hizo lo propio con CUCU, por 25 a 24 (Ballesteros, de la UER).



En tanto, en San Nicolás, Jockey Club de Venado Tuerto derrotó a Regatas & Belgrano (SN), por 77 a 14, con el control de Emiliano Coll (de la URR); mientras que en Sauce Montrull, Logaritmo hizo lo propio con Tilcara, por 29 a 20 (Fabián Prats, de la USR).