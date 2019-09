https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.08.2019 - Última actualización - 20:50

20:49

El Tatengue marcó claras diferencias con Colón y se impuso por 2 a 0, gracias a los dos tantos de Claudio Peralta, uno en cada tiempo.

Dominante de principio a fin Unión ganó el clásico sin fisuras El Tatengue marcó claras diferencias con Colón y se impuso por 2 a 0, gracias a los dos tantos de Claudio Peralta, uno en cada tiempo. El Tatengue marcó claras diferencias con Colón y se impuso por 2 a 0, gracias a los dos tantos de Claudio Peralta, uno en cada tiempo.

Unión se quedó con una nueva edición del clásico liguista, al derrotar a Colón por 2 a 0 en el encuentro que disputaron este sáeste sábado por la 5ta. Fecha del torneo Clausura en la cancha auxiliar rojiblanca.



El equipo local se impuso gracias a los goles que convirtió el delantero Claudio Peralta, quien se erigió como la figura del partido. El centroatacante abrió el marcador a los 14 minutos de la primera mitad y completó su faena a los 10 del segundo tiempo.



Unión, que fue claro dominador del partido de principio a fin, tuvo puntos altos en todos los sectores del campo de juego. Sin embargo resultaría insuficiente explica el triunfo local a partir de las actuaciones individuales.



Porque es cierto que las palmas se las lleva Peralta ya que los partidos se ganan con goles y esta vez los hizo él; como también lo es que Kevin Zenón fue el más desequilibrante de la cancha; o que Lucas Capocetti se hizo patrón del círculo central y cortó tanto el juego rival como aportó en la generación del propio. También podría llevarse una mención especial el arquero Alan Velázquez, clave al responder prácticamente en la única situación en la que lo llamaron a participar, y de esa manera evitó sobre el final del primer tiempo lo que hubiera sido un injusto empate parcial cuando la diferencia era apenas de 1 a 0.



Sin embargo, el mérito de la formación de Marcos Capocetti fue jugar como un equipo sólido y solidario que como tal superó durante todo el trámite a su rival. Colón poco pudo hacer contra ello, porque no funcionó en lo colectivo ni tampoco lo salvaron algunas individualidades de las que se podía esperar algo más de lo que finalmente hicieron.

La visita mostró intención de llevarse por delante al rival en los primeros cinco minutos, lo encerró contra su propia área con algunas jugadas a balón detenido y poco más. Pasado el primer sofocón Unión se adueñó de la pelota, se adelantó en el terreno y manejó el trámite a su voluntad.

Clasico de la liga: Unión - Colón



La dinámica de Facundo Silvestro —empezó por la derecha y después se volcó a la otra banda— y de Agustín Acosta, más la habilidad de Zenón resultaron problemas sin solución para el “Sabalero”.



Zenón avisó a los 7 con un remate cruzado que envió al córner Masuero —el mejor de Colón y el gran responsable de que el resultado final no fuera más abultado— y concretó Peralta a los 14 con un gol de goleador, valga la redundancia. El “9” estaba donde pedía la jugada y llegó para empujar al fondo del arco, desde el vértice izquierdo del área chica, un disparo deficiente de Capocetti a la salida de un tiro de esquina.



El gol fue un golpe difícil de asimilar para los dirigidos por Gonzalo Erni, que no tuvieron juego asociado para vulnerar a un rival que hasta pareció superarlo físicamente.

Tuvo algunas ocasiones para acrecentar la diferencia el equipo local. Pero hasta el final del primer tiempo fue mayor su dominio territorial que la ambición por buscar el arco rival.



Colón apenas inquietó con una escapada de Ignacio Rurak que no se convirtió en el empate por un manotazo providencial de Velázquez —hasta allí espectador de lujo— para enviar por línea de fondo el zurdazo del atacante rojinegro.



El complemento fue un calco de la primera mitad. Unión volvió a ser dominador ante un Colón que poco pudo hacer para nivelar las acciones.



Erni probó con los ingresos de Nicolás Mendoza para equilibrar la lucha en la mitad de la cancha y Matías Moyano para darle mayor intensidad. Sin embargo la llegada al partido de este último, que tuvo algunas intervenciones interesantes, terminó quedando a destiempo, porque para esa altura el “Tatengue” ya había estirado diferencias con otra aparición oportuna de Peralta, que esta vez capturó un rebote corto de Masuero y acomodó la pelota contra el caño derecho izquierdo de un arco vacío.



Para los 10 minutos el 2-0 aparentaba definitorio y así fue. En lo que quedó Unión se replegó, dejó avanzar a su rival y se aprestó a contragolpear, aunque lo hizo sin la eficacia necesaria para aumentar la ventaja.



Sólido y sin fisuras, así fue Unión y por eso se llevó el clásico, para lograr sus primeras unidades en el torneo y comenzar a despegarse del fondo de la tabla. Colón se fue del campo de juego rojiblanco con la certeza de que deberá mejorar en lo que resta del torneo, porque su actuación estuvo por debajo de las expectativas.



>> SÍNTESIS

Unión 2 - Colón 0

Unión: Alan Velázquez (6); Lucas Samaniego (5), Gonzalo Bologna (5), Lautaro Castro (5), Martín Caballo (6), Santiago Gioria (6), Lucas Capocetti (7), Facundo Silvestro (6), Claudio Peralta (8), Kevin Zenón (7) y Agustín Acosta (6). DT: Marcos Capocetti.

Colón: Facundo Masuero (5); Luca Pasinato (5), Emilio Yacob (5), Rodrigo Toriglia (4), Carlos Báez (5), Gian Nardelli (5). Axel Molina (4), Conrado Buzzi (4), Alan Cáceres (4), Ignacio Rurak (5) y Franco Deboli (5). DT: Gonzalo Erni.

Goles: en el primer tiempo, 14m. Peralta (U). En el segundo tiempo, 10m. Peralta (U).

Cambios: en el segundo tiempo, 5m. Nicolás Mendoza por Molina (C); 8m. Juan Bianchini por Caballo (U); 12m. Matías Moyano por Buzzi (C); 28m. Lautaro Pochón por Zenón (U); 41m. Lautaro Guerrero por Rurak (C) y 47m. Milton Quiroz por Peralta (U).

Árbitro: Maximiliano Moya.

Cancha: Unión.

Reserva: Unión 4-Colón 0.



>>> Festejo doble: en el partido preliminar, la victoria también fue de Unión. La Reserva “tatengue” se impuso por 4 a 0 gracias a los goles de Baltazar Cabrera, Ricardo Olivera y Rafael Potel (2).



El Litoral | Javier Díaz