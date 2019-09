https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.09.2019

Educación SF Ocho maneras de saber que eres realmente creativo

¿Qué tan creativo te consideras? Aunque no lo creas, seguramente lo seas. No solo depende del talento que tengas para escribir, pintar o hacer música. Descubre 8 actitudes que te convierten en una persona creativa.





Para demostrar que realmente eres creativo, no necesitas vestir con ropa de diseño, gafas al estilo Woody Allen o asistir a eventos chic. Muchas veces quienes se creen originales por hacerlo, en realidad siguen la corriente y la moda, en lugar de innovar. Descubre 8 maneras de corroborar que posees creatividad.





1. Sabes tomar riesgos





Es importante saber tomar riesgos de vez en cuando. Cuando realmente logras salir del molde, y puedes hacer caso omiso a lo que te dicen que deberías ser o como se supone que te tienes que comportar, logras expresarte con libertad.





2. Convertir tus sueños en realidad





Muchos tienen objetivos en la vida y sueños por alcanzar. Pero son solo unos pocos quienes trabajan por alcanzarlos. Cuando planificamos caminos que nos lleven a volverlos realidad, pasamos a ser muy creativos porque ideamos estrategias. Tomamos el sueño, lo evaluamos y planificamos los pasos a seguir, priorizando lo esencial.





3. No temes demostrar tus emociones





Las personas creativas tienen grandes emociones y las expresan. Es cierto que muchos creativos son artistas y reflejan sus sentimientos en canciones u obras de arte. Pero no necesariamente tienes que expresarte así. Simplemente siendo valiente para decir lo que piensas y sientes, ya sea algo positivo o negativo, es suficiente.





4. Aprecias el trabajo que realizas





La creatividad pasa también por saber apreciar nuestro trabajo, por no simplemente descartarlo como algo que está mal. Es encontrarle una justificación, un motivo por el cual lo elaboraste.





5. Eres capaz de observar, no solo de ver





Todos podemos ver algo. Pero el creativo va más allá: observa. Observar implica tomar nota de lo que vemos, lo que nos sorprende, lo que nos intriga y poder hacer algo con ello. Es caminar inspirándonos constantemente, sin necesidad de parar a escribirlo en una hoja; basta con conservarlo en nuestra memoria para después contar con ello en un futuro para crear ideas originales.





6. Sabes apreciar la belleza y el talento cuando te los enfrentas





Ser creativo implica poder apreciar toda clase de belleza, por más única y diferente a lo convencional que sea.





7. Sabes buscar tus propias oportunidades





La comodidad, la rutina y la falta de sorpresas es algo que los creativos no toleran. La adrenalina de participar en un nuevo proyecto, de conocer nuevas personas y de crecer vale la pena el riesgo. Por eso los verdaderos creativos buscan sus propias oportunidades.





8. Te equivocas, aprendes y sigues





Un creativo no se deprime y se da por vencido. Si, se equivoca, pero lo toma como aprendizaje para saber cómo actuar frente a una situación similar. Lo importante es no perder el objetivo de vista y moverte hacia adelante.