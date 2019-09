YoElijo Votar: la voz del voto de adolescentes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Chicas y chicos de entre 16 y 17 años representan el 2,8 % del padrón nacional. Santa Fe está en ese promedio. En Misiones, son casi el 4 %.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, los chicos y las chicas de entre 16 y 17 años representan el 2,8% del padrón definitivo, y alcanza en algunas provincias (como Misiones) un número cercano al 4%.



#YoElijoVotar promueve el voto adolescente a través de la música, la danza, el arte y la palabra, algunas de las maneras de expresarse de los y las jóvenes.





Qué, cómo, dónde





Al igual que en las ediciones anteriores, Unicef y la Dine promueven la página www.yoelijovotar.gob.ar con información sobre cómo y dónde se vota, qué se elige y qué cargos se renuevan, entre otros datos.



El sitio ofrece también una “trivia electoral” para que los nuevos votantes conozcan cuánto saben sobre las elecciones e incluye contenidos cívicos y de derecho político.



Cómo voto, qué necesito para votar, qué se elige, son algunos de los interrogantes que responde la página web que, en ya en la trivia, invita a informarse sobre el acto cívico desde una perspectiva lúdica.



Un derecho





“El voto adolescente es una oportunidad inmejorable para que los chicos y las chicas elijan a sus representantes y ejerzan, a través de las urnas, su derecho a participar como ciudadanos, sujetos de derecho”, destacó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina. En el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se celebrará en todo el mundo el próximo 20 de noviembre, Unicef promueve la participación cívica adolescente como una forma más de ejercer el derecho de los jóvenes “a expresar sus opiniones en cualquier asunto que afecte su vida social, económica, religiosa, cultural y política”.





“Agradecemos el apoyo de Unicef, que elección tras elección acompaña los esfuerzos del Estado para concientizar a los adolescentes sobre la importancia de ser parte del acto cívico más importante de nuestra democracia: el voto”, sostuvo Rodrigo Conte Grande, director nacional electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.





Desafío





Según el estudio “Espíritu adolescente: El voto joven en Argentina” de 2016, que analiza datos electorales y censales de cuatro provincias, la tasa de asistencia electoral entre los adolescentes es de 50,3%, mucho más baja que el 86% de la población de 18 a 69 años, pero más alta que el 41% de los electores de 70 años o más.



Sin embargo, el 64,3% de los adolescentes argentinos afirma que “quisiera dar su opinión a los gobernantes sobre los temas que les interesan” y el 78,6 % dice que hay pocos o no hay espacios para expresar sus opiniones.



Estos datos revelan que Argentina tiene un desafío para alcanzar la participación efectiva y sostenida de los y las jóvenes, no sólo para convocar a la mayoría que aún no ejerce este derecho, sino también para sostener la práctica en el tiempo.