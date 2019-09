https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Televisión Sigue la ronda de videoclips en el Súper Bailando 2019 Este lunes 2 de septiembre, tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. En una gala con puntajes dispares, Fede Bal y Lourdes Sánchez se llevaron la nota más alta.

El adagio de Fede y Lourdes



En el arranque de una nueva semana del Súper Bailando, Federico Bal y Lourdes Sánchez salieron a la pista para hacer su videoclip del tema “Thinking out loud”, de Ed Sheeran. Con un look distinto, afeitado, Fede saludó de entrada a su mamá, Carmen Barbieri, quien reemplazó a Flavio Mendoza en el BAR. “No tomé como una venganza lo de Bianca (Iovenitti) y el Chato Prada”, comentó luego sobre la polémica coreo de su novia. Por su parte, Lourdes le expresó su enojo a Marcelo por haberlo “obligado” al Chato a participar del cuadro. “Fue fuerte verlo desde casa”, reconoció. A la hora de los puntajes, Ángel De Brito (9) levantó el pulgar: “Me gustó porque eligieron algo distinto a lo que eligieron todos. Lourdes es la mejor bailarina de este año”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) también los felicitó: “Fue un placer verlos bailar. Me gustó que en muchos momentos empataron con el video original pero no se empalagaron con eso. Fue una muy buena noche”. Florencia Peña (voto secreto) continuó con los halagos: “¡Qué bello lo que hicieron! Me gustó mucho. Cada uno sabe ocupar su lugar cuando le toca. Son una pareja muy carismática”. Marcelo Polino (5) pidió el BAR y señaló: “Estuvo muy lindo, me gustó, aunque quizás me hubiera gustado que entrara algún invitado”. A su turno, Carmen destacó: “Es muy difícil hacer un adagio. Me gustó mucho lo que hicieron. Les voy a poner un punto más, porque soy la mamá”. Laura Fidalgo valoró que “no hubo fisuras y se vio limpio” y también subió la nota. En tanto, Aníbal Pachano aseguró: “A mí me encantó. Hicieron una cosa muy linda, así que punto para arriba”. Total: 26 puntos.

Leticia y Bertona, lejos de Madonna y Maluma



La segunda pareja de la noche, Leticia Brédice y Fernando Bertona, emuló a Madonna y a Maluma para recrear el clip de “Medellín”, junto a su coach, Yanil García, y cinco bailarines invitados. En la previa, la actriz hizo un número caracterizando a la diva del pop. “Voy a pedir el BAR”, dijo en la ronda de devoluciones De Brito (4). Y sostuvo: “Estuvo correcto, aunque no eligieron un buen video. Quedó por la mitad”. Pampita (6) coincidió: “El video tiene muy poco baile, esperaba que ustedes le pusieran un poco más. No tuvo el impacto que se esperaba”. Flor (voto secreto) rescató: “Cuando Leticia se pone en actriz, a mí me encanta. Me gusta cuando le pone interpretación. Hicieron lo que pudieron con el video que tenían, pero no estuvo mal”. Sin embargo, Polino (0) fue tajante: “No vi a Madonna, Leticia me daba igual a Tita Merello. Fue un disgusto”. Carmen tuvo otra mirada y elogió a Leticia: “Fue lo mejor que hiciste desde que estás en el Bailando. Yo sí vi a Madonna. Un punto para arriba”. A Laura le pareció “atractivo”, aunque notó a Leticia fuera de música, razón por la que mantuvo la nota. “Yo vi una especie de Tita Merello moderna. Me pareció una coreo muy corta y no me terminó de matar. Punto para abajo”, concluyó Pachano. Total: 10 puntos.

Lola dividió aguas



Apoyada por sus padres en el estudio, Lola Latorre interpretó junto a Facundo Insúa, su coach, Anto Campaniello, y cuatro bailarines el tema “Side to side”, de Ariana Grande. Antes del baile, la participante chicaneó a su padre, el exfutbolista y comentarista Diego Latorre, y también le pasó factura a Nico Occhiato por repetir el recurso de “agarrarse” de la abuela para su previa. De Brito (8) fue el primero en dar su devolución con un pedido de BAR y elogios: “Me gustó lo que hicieron. Estuvo buena la coreo. Bien bailada y sincronizada”. Pampita (6) vio dos momentos: “Venía entusiasmada con lo que venían haciendo y después la coreo se pinchó. Me faltó un poco de presencia en el último momento”. Flor (voto secreto) hizo hincapié en el crecimiento de Lola: “Siempre está a la altura, pese a no ser una bailarina profesional. Cada gala crece un poquito más”. Y Polino (5) apuntó: “Me gustó la puesta, aunque también me hubiera gustado una explosión al final”. Desde el otro estrado, Carmen coincidió con Pampita en que “hubo un antes y un después” y bajó un punto. Para Laura “faltó fuerza y técnica”, por lo que bajó la nota. Por último, Pachano le recomendó a Lola que tome clases de baile y completó: “Estuvo ahí. Hoy, punto para abajo”. Total: 16 puntos.