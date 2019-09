Al menos 21 muertos y 119 heridos en un atentado talibán en Kabul

Al menos 21 personas murieron, entre ellos cinco atacantes, y otras 119 resultaron heridas en un atentado talibán en Kabul con un tractor cargado de explosivos cerca de un complejo residencial en el que suelen alojarse contratistas extranjeros, informaron hoy las autoridades.



El atentado ocurrió anoche cerca de Green Village, un complejo de alta seguridad en el este de la capital frecuentado por extranjeros.





"En la explosión, 16 civiles residentes del área y empleados del complejo residencial murieron y 119 civiles resultaron heridos", informó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior afgano, Nasrat Rahimi.

President Ghani strongly condemned a terrorist attack carried out by a Taliban truck bomb in a civilian area in Kabul that resulted in the killing and wounding of many civilians.