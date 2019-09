Robert Pattinson responde a los fans de Batman

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuando se confirmó que él sería el nuevo hombre murciélago cinematográfico muchos pedían su despido. Pero hace falta mucho más que un Change.org para acabar con este actor.

Gracias a las peticiones online se han conseguido muchas cosas buenas para la sociedad. Pero ha llegado un momento en el que el público se está tomando esta recogida de firmas como una salida para mostrar su descontento cuando algún artista toma una decisión que ellos a priori no les encaja. Que se lo digan a los responsables de Juego de tronos, que no dieron crédito cuando miles de personas pidieron en Change.org que volvieran a rodar la última temporada porque no les había gustado.

Claro que ellos no son los únicos que han sufrido este linchamiento virtual. A Robert Pattinson también le ha tocado lidiar con los críticos contrarios a que él haya sido elegido para convertirse en el nuevo Batmancinematográfico. Un papel para el que miles creen que no está preparado hasta el punto de que también han recogido firmas para pedir que lo despidan y ponga a otro en su lugar.

“Siendo sincero, la reacción pública ha sido menos violenta de lo que esperaba”, dice en una entrevista con Variety, que le dedica su portada. “Todo es mucho más divertido cuando te consideran el menos indicado para interpretar un papel. Nadie espera nada de ti”, afirma.

Lo que sí le molestó mucho es que se filtrara su contratación antes de que él pudiera contarlo de manera oficial. “Me puse muy furioso y todo el mundo estaba preocupado. Mi equipo entró en pánico, incluido yo, porque pensábamos que por culpa de ese chivatazo todo se iba al carajo”, reconoce.

Por suerte para él, los productores siguieron confiando en él para dar vida al hombre murciélago. Una oportunidad única para vivir el sueño de casi cualquier hombre: poder ponerse un traje de Batman oficial. “Es la cosa más rara que he experimentado en toda mi carrera”, asegura.

Además en su caso es un sueño real, ya que como él mismo desvela, ese “era el único disfraz que tenía de niño en casa. Aunque esto suena más a típica historia inventada por el publicista para dar épica a su elección para ser este superhéroe. O no, porque en la entrevista se niega a revelar cuántas veces se lo ha puesto en su vida.

“Si lo dijera definitivamente la gente se iba a reír mucho de mí en Internet. Prefiero esperar a ver cómo sale la película y si el público está contento con mi trabajo, lo contaré”, sentencia. Pues nada, a esperar a ver qué sale de esta aventura. No perdamos la esperanza: de Joaquin Phoenix interpretando a Joker nadie esperaba nada y mira ahora: favorito para llevarse el premio al mejor actor en Venecia.

Con información de Vaniti Fair