Los legisladores nombraron a un fiscal del que dudan sobre su apego al trabajo

Al nuevo integrante del Ministerio Público de la Acusación nadie lo defendió. Ni siquiera los senadores y diputados que votaron en su favor... Fue una sesión de antología, en la que los integrantes del Poder Legislativo se reprocharon públicamente no ejercer sus deberes de control. Decidieron condenarlo mediante un ascenso.

La Asamblea Legislativa decidió este jueves 5 de septiembre prestar acuerdo al pliego del Dr. Julián Cochero (clase 1966) como fiscal del Ministerio Público de la Acusación, al cabo de un debate inédito -por momentos desopilante- en el que se puso en duda el apego al trabajo del propuesto por el Poder Ejecutivo, o directamente se lo acusó de pretender ‘seguir cómodamente como hasta ahora sin trabajar‘.



Además, por primera vez, los legisladores de los distintos bloques se reprocharon públicamente en medio de la sesión no ejercer sus deberes de control, de acuerdo con la ley que esta misma Legislatura votó, sobre los fiscales y los integrantes del Servicio Público de la Defensa Penal.



En votación dividida, la Asamblea Legislativa entendió por simple mayoría -hubo dos abstenciones y cinco votos en contra- que lo mejor que puede hacerse desde el Estado con la particular situación del Dr. Cochero ‘es darle un ascenso para que ahora sí tenga una ocupación concreta, una tarea que hacer‘, según resumió el senador Lisandro Enrico (UCR- General López).



El ahora fiscal en Melincué proviene del viejo sistema penal, y bajo aquel sistema conclusional, ya no tenía labores que cumplir según se expuso en la sesión. El Dr. Cochero ahora se integra al nuevo proceso penal, al cabo una fuerte andanada de criticas de los legisladores que tomaron la palabra.



El primer contacto de los cronistas parlamentarios con el nombre del flamante fiscal fue el 11 noviembre de 2018. Ese jueves el Poder Ejecutivo decidió retirar su pliego, porque el nombrado no había podido presentarse a la entrevista que mantienen con los legisladores los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos con todos los candidatos a integrar el Poder Judicial. El propuesto no había podido ir por encontrarse enfermo, según se argumentó en aquella oportunidad. Sin embargo, tres días después, en sus propias redes sociales podía verse al Dr. Cochero bailando en un casamiento ‘con una corbata atada en la cabeza‘, según describió hoy el diputado radical Julián Galdeano, que votó en contra de la aprobación del pliego al igual que otros de sus correligionarios.



El diputado dijo sin medias tintas que piensa que Cochero no desea ser fiscal y que en cambio está muy cómodo en la situación actual, un cargo sin funciones, con un sueldo alto. El legislador anticipó que el debate que iba a producirse a continuación sería ‘singular‘, producto de una paradoja: si no se lo nombraba fiscal seguiría en ese ‘particular limbo‘.



El demoprogresista Gabriel Real no dudo en decir que el fiscal ‘no quiere trabajar y manifestó sus cavilaciones internas ante la opción de hierro que se les presentó a los legisaldores: si no se aprueba el pliego no cambiaría la situación de ‘un vivo‘ que en la entrevista que sí tuvo lugar, días atrás, ‘hizo un verdadero acting para que le rechacemos el pliego‘, dijo al proponer condenarlo a un ascenso.



Enrico fue quien criticó por primera vez al fiscal, en enero de este año, cuando develó la historia de la corbata puesta a manera de vincha y el famoso baile de una boda, que tuvo lugar un par de días después de su ausencia en la entrevista con los legisladores, con una enfermedad como excusa. Dijo que en Melincué hace falta gente ‘que labure‘ y admitió que el fiscal Matías Merlo, hasta hoy el único de Melincué tiene que hacerse cargo de otras 18 jurisdicciones muy distantes. ‘Yo quiero que el Dr. Cochero vaya a laburar a Melincué, que vaya a hacer turno, que de la cara con la gente‘, al argumentar a favor del postulado (o al menos de la aprobación de su pliego).



El jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi, dijo que lo positivo es que ‘se le asigna una función específica y entonces podrá ser evaluado, auditada su tarea‘, lo que desató otro debate, ya que solo las faltas menores de los fiscales y los defensores están bajo la órbita de la Auditoría de sendos órganos, pero las graves son potestad de los propios legisladores. Enrico había advertido lo que ninguno de sus pares ignora, que ‘somos nosotros los que tenemos que aplicarles sanciones‘.



El debate se hizo más tenso cuando habló el diputado radical Santiago Mascheroni, que describió lo ocurrido como parte de las dificultades para poner en marcha el nuevo proceso penal primero y el fin de la justicial conclusional (a la que pertenecía Cochero), luego. ‘No hago ningún juicio de valor sobre la persona, pero el problema no es que lo vamos a ascender porque no trabaja... es que si no trabaja deberíamos sancionarlo‘, cuestionó. ‘No puede ser que teniendo como juzgarlo acá no ha pasado nada...‘, dijo.



>>> Un pliego retirado y 21 aprobados

Durante la Asamblea también se prestó acuerdo a pliegos para cargos de jueces en primera instancia, fiscales, y defensores. Si bien los pliegos a tratar en un principio eran 22, el senador Raúl Gramajo, quien preside la Comisión Bicameral de Acuerdos, anunció que el Poder Ejecutivo había retirado el pliego N° 10, del Dr. Fernando Jorge Elías Gazze.

Entre los pliegos acordados hay cuatro para jueces en lo Civil y Comercial de la primera nominación en la Segunda Circunscripción. Los propuestos por el Ejecutivo, Mauro Bonato, Luciano Carbajo y María Fabiana Genesio para la ciudad de Rosario, y a Alejandro Andino para el juzgado de San Lorenzo.

También para la ciudad de Rosario se aprobó el pliego de Claudia Ragone como jueza de primera instancia de Circuito. El juzgado quedó vacante semanas atrás ya que su anterior titular fue designado magistrado en Venado Tuerto.

También hubo acuerdo con los pliegos de Germán Barbieri, Juan Rupil y Hernán Matich para integrar el banco de suplentes como jueces subrogantes para los tribunales de Rosario con el objetivo de cubrir vacantes transitorias en el fuero Civil y Comercial de Rosario.

Diez de los pliegos corresponden a fiscales y defensores por la llamada ley de traspaso. La norma prevé la toma de un examen de idoneidad para los actuales integrantes del Poder Judicial que acepten pasar al nuevo sistema penal. Dicho examen fue tomado por el Consejo de la Magistratura con jurados provenientes del Colegio de Magistrados y de los Colegios de Abogados.

Así para Rosario se aprobó el traspaso de Federico Rébola y Pablo Socca; en San Lorenzo de Néstor Ortigoza; para los tribunales de Melincué de Julián Cochero y Susana del Valla Pepino. En el caso de Santa Fe, los traspasos son para Ignacio Orio, Esteban Morales y Jorgelina Moser Ferro. Finalmente, en Rafaela la propuesta es Fabiana Bertero.

En cuanto a defensor, se aprobó el pliego enviado por el Ejecutivo de Silvia Zabala como defensora en Vera.

Por último, también fueron aprobados los pliegos para fiscales adjuntos para Santa Fe y Reconquista tomando como base concursos terminados en 2018. Para esta capital se designó a José Suasnábar y Roberto Orcese y en Reconquista a Nicolás Maglier.