https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.09.2019 - Última actualización - 8:40

8:37

Había asumido en 1980

Falleció el ex presidente de Zimbabwe, quien gobernara durante 37 años

El ex presidente Robert Mugabe, primer mandatario del país tras su independencia, murió a los 95 años, informó el actual gobernante, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter.

Foto: Xinhua



Foto: Xinhua

Había asumido en 1980 Falleció el ex presidente de Zimbabwe, quien gobernara durante 37 años El ex presidente Robert Mugabe, primer mandatario del país tras su independencia, murió a los 95 años, informó el actual gobernante, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter. El ex presidente Robert Mugabe, primer mandatario del país tras su independencia, murió a los 95 años, informó el actual gobernante, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter.