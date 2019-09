En busca de definiciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.09.2019

9:09

Santa Fe Rugby Club recibe a Liceo de Mendoza y CRAI a Huirapuca de Concepción.

En la continuidad de la instancia inicial, el Torneo del Interior B cumplimentará este sábado, desde las 15.30, su quinta jornada, de acuerdo al siguiente detalle.



En Sauce Viejo y en el marco del Grupo E, Santa Fe Rugby Club recibirá a Liceo Rugby Club de Mendoza, con el arbitraje de Mauricio Escalante.



Santa Fe RC alistará a: Martín Roldan, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Franco Tossello y Santiago De Biaggio; Tomás Longo, Guillermo Botta (h) y Fabián Frustagli; Nicolás De Biaggio y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitàn), Ian Sbiza y Sebastián Alvarez.



El restante cotejo del grupo se jugará en Montevideo, donde Old Christians recibirá a Jabalíes Rugby Club de El Bolson, con el control de Gonzalo de Achával.



* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Santa Fe RC, con 16 puntos (+83); Old Christians suma 13 (+4); Liceo RC 12 (+72); mientras que Jabalíes RC (-159) cierra sin unidades.



En cuanto a CRAI, será anfitrión de Huirapuca de Concepción, con el referato del rosarino Juan Pablo Spirandelli y en el marco del Grupo G, que se completará con el cotejo que en barrio Urca de Córdoba protagonizarán La Tablada con Montevideo Cricket Club (Diego Colussi).



CRAI alistará a: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitàn) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Galvez y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Ramiro Del Sastre (h); Valentín Colli, Matías Peon, Lucas Ordano, Lautaro Montini y Tomás Grenón.



Suplentes: José Canuto, Ignacio Maciel, Joaquín Beron, Ignacio Giombi, Bautista Grenón, Juan Baialardo, Franco Radín e Ignacio Guastavino.



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por La Tablada, con 20 puntos (+55); CRAI suma 15 (+58); Huirapuca 6 (-7); mientras que Montevideo Cricket cierra sin unidades (-106).



El resto



Por el Grupo F se medirán: Palermo Bajo de Córdoba con Aguará de Formosa (Matías Pascual) y Comercial de Mar del Plata con Los Tordos de Mendoza (Martín Córdoba).



* Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Palermo Bajo, con 15 puntos (+93); Los Tordos suma 14 (+100); Comercial (MdP) 10 (-47); mientras que Aguará (-146), cierra sin unidades.

Finalmente, por el Grupo H jugarán: en Río Negro, Roca Rugby Club con Old Lions de Santiago del Estero (Federico Fioravanti) y en Resistencia, CURNE con San Ignacio de Mar del Plata (Álvaro del Barco).



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por CURNE, con 18 puntos (+90); San Ignacio (MdP) suma 10 (+33); Old Lions 9 (-11); mientras que Roca RC cierra con 1 unidad (-112).



Los de arriba



En lo que respecta al Interior A, este sábado desde las 15.30 también desarrollará su quinta fecha, penúltima de la fase inicial.



Grupo A: en Grantfield, Old Resian recibirá a GER (Matías Ortiz de Rosas) y en Yerba Buena, Tucumán Rugby Club a Jockey de Córdoba (Claudio Antonio). Posiciones: Tucumán RC 14 (+32); GER 12 (-4); Jockey (C) 10 (+13); Old Resian 0 (-41).



Grupo B: en Las Delicias, Duendes será anfitrión de Córdoba Athletic (Juan Pablo Federico) y en San Miguel, Universitario de Tucumán a Los Tarcos (Santiago Altobelli). Posiciones: Duendes 16 (+52); Córdoba Athletic 10 (-10); Los Tarcos 6 (-14); Universitario (T) 5 (-28).



Grupo C: en Mendoza, Marista recibirá a Natación & Gimnasia (Damián Schneider) y en Las Cuatro Hectáreas, Jockey de Rosario a Sociedad Sportiva (Esteban Filipanics). Posiciones: Natación & Gimnasia 18 (+42); Marista 14 (+63); Jockey (R) 7 (-17); Sportiva (BB) 0 (-88).



Grupo D: en Río Cuarto, Urú Curé será anfitrión de Trébol de Paysandú (Agustín Monje) y en Camet, Mar del Plata Club de Tucumán Lawn Tennis (Emilio Traverso). Posiciones: Urú Curé 16 (+34); Tucumán LT (+21) y Mar del Plata Club (+23) 10; Trébol (P) 1 (-78).

Prosigue la Reclasificación



Este sábado, desde las 16, se disputará la quinta fecha de la Reclasificación A del Regional del Litoral 2019, de acuerdo al siguiente detalle.



En el Parque General Urquiza de Paraná, Estudiantes recibirá a Universitario de Santa Fe (Ulises Ruiz).



Universitario (SF) alistará a: Nicolás Mattei (capitán), Gonzalo Meza y Julián Boggero; Emilio Villalba y Marcos Benítez; Giuliano Buccini, Aaron Pasquet y Matías Fernández; Juan Martin y Gerónimo Fernández; Diego Durán, Agustín Dusso, Julián Fleitas, Federico Bruzzone y Felipe Nepote.



En el Parque Independencia, Provincial de Rosario a La Salle (Carlos Poggi).



La Salle alistará a: Juan Zanotti, Valentín Zabczak y Angel Díaz; Francisco Alvarez y Javier Segado; Tomás Cosentino, Juan Hadad y Emilio Venanzi; Franco Lanteri y Bruno Micocci; José Lorefice, Matías Moreno, Guido Micocci, Martín Visuara y Alejandro Benítez.



Suplentes: Ignacio Casetai, Juan Pablo Iglesias, Rodrigo Bosco, Juan Grosso, Lautaro Salcedo, Ignacio Mascherpa, Fabio Barreto y Federico Venanzi.



Además, en Rafaela, CRAR recibirá a Los Caranchos (Juan Ballesteros) y en Las Delicias, Universitario de Rosario a Paraná Rowing Club (Maximiliano Tempesta).



* Hasta aquí, las posiciones son lideradas por Universitario de Rosario, con 20 puntos (+70); La Salle (+18) y Rowing (+19) 13; Provincial 10 (-30); Universitario Santa Fe 9 (-10); CAE 8 (+18); Los Caranchos 6 (-22) y CRAR 2 (-63).



En tanto, por el Reclasificación B se medirán: Jockey de Venado Tuerto con Cha Roga Club (Felipe Nogués); Logaritmo con Alma Juniors (Carlos Perrone) y Tilcara con CUCU (Javier Villalba).



Hasta aquí, las posiciones son encabezadas por Alma Juniors de Esperanza, con 16 puntos; Logaritmo suma 15; Tilcara 14; Jockey (VT) 12; Cha Roga Club y Los Pampas (R) 10; CUCU 7; mientras que Regatas & Belgrano (SN) cierra sin unidades.