Record histórico de películas protagonizadas por mujeres en 2018

Otro sector cada vez más reconocido dentro de la industria son los personajes negros y asiáticos, por ejemplo, éxitos de taquilla como Black Panther y Crazy Rich Asians también rompieron las barreras, lo que refleja el impulso por cambios más amplios en la industria del entretenimiento que fueron impulsados por el escándalo de conducta sexual inapropiada en 2017 en Hollywood y la reacción #OscarsSoWhite hace cuatro años.

The percentage of female characters on screen in top films has not changed in more than a decade. More. Than. A. Decade. #ascj https://t.co/oho60fX1Ea pic.twitter.com/YCfebf1dKc