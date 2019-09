https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si el sabalero elimina al once de Zielinski estará en los cuartos de final del torneo. En ese caso, para llegar a la semifinal, el posible rival es del ascenso: Real Pilar o Estudiantes de Caseros.

Primero, Colón tiene que pasar a los tucumanos Copa Argentina, una llave que se le "abre" a Lavallén

Es cierto que, para muchos, el foco ahora hay que ponerlo en las dos semifinales contra el Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana y también en levantar un poco el rendimiento en la Superliga que es lo que preocupa por el tema del promedio. Pero nadie puede ignorar que el cuadro de la Copa Argentina se empezó a abrir para el equipo sabalero de una manera tan positiva como impensada. Es real que asoman primeros los tucumanos el martes, pero a priori parece mucho más complicado el obstáculo de octavos de final que el siguiente de cuartos para soñar con una semi, algo que Colón ya alcanzó en su historia en la edición 1969.



Es posible, por lo que trascendió, que el entrenador ponga un equipo similar al que puso frente a Sol de Mayo en la cancha de Atlético Rafaela, con varios pesos pesados en el banco: Aliendro, “Pulga”, Morelo y quizás el mismo “Sicario” que llegó hace muy poco como refuerzo.



Como se sabe, la seguidilla de partidos que se le viene a Colón desde el martes 10 de septiembre por Copa Argentina y hasta el clásico con Unión el domingo 6 de octubre es realmente maratónica, atrapante, peligrosa y emocionante. Tres frentes abiertos, todo por jugar en tres semanas. Empieza en la cancha de Patronato y termina en el 15 de Abril con algo que siempre importa —y mucho— en esta bendita ciudad futbolera.



Hasta acá, la famosa rotación que armó el cuerpo técnico junto al preparador físico sabalero no arrojaron mayor cantidad de lesionados. Porque lo del zurdo Esparza es de antes y porque lo de Alex Vigo aparece como el único asterisco en medio de soldados intactos.



“Es un mes donde tendremos desde el 10 de setiembre, 6 partidos en 20 días y seguramente los resultados, sobre todo en Copa Argentina y Sudamericana, nos marcarán las decisiones para cuidar jugadores, administrar bien los minutos, dependiendo de las necesidades que tengamos”, deslizó el DT en la rueda de prensa habitual de cada semana como responsable en Colón.



Y a la hora del posible armado del once titular, agregó Lavallén: “Vamos a tratar de poner lo mejor en cada partido, los tres torneos son muy importantes. La Sudamericana es un torneo internacional, la Copa Argentina un solo partido y el campeonato, si bien quedan 29 fechas por el porcentaje no hay que desatenderlo. La prioridad es que Colón se mantenga en Primera División pero eso se resolverá en mayo del año que viene, la otra más cercana, estamos a tiro. No nos vamos a bajar de ninguna competencia”.



Es real que todo tiene sus atractivos. Si Colón elimina a los tucumanos este martes a las 19.10 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato, la llave para soñar con una semifinal está a la vuelta de la esquina.



Es que Colón, si accede a los cuartos de final, deberá enfrentar al ganador de un cruce del ascenso: Estudiantes de Buenos Aires o Real Pilar.



Los de Caseros vienen de eliminar a Arsenal de Sarandí, mientras que Real Pilar fue protagonista de un nuevo batacazo en la La Copa Argentina. El equipo de la Primera “C”, eliminó a Belgrano en los 16avos de final. Anteriormente había dejado afuera al Vélez de Heinze en un hecho histórico.



El último 17 de febrero, Real Pilar cumplió tan solo dos años de vida. Aquel día César Mansilla, presidente actual, decidió fundar un club con la iniciativa de un grupo de vecinos del municipio.



El 30 de mayo de 2017, el Comité Ejecutivo de la AFA aceptó la afiliación directa provisoria de la institución y habilitó su participación en el campeonato de Primera D. Luego, el 19 de octubre del 2017 se ratificó su afiliación, algo que generó revuelo ya que desde 1977, todos los pedidos de clubes habían sido rechazados.Su debut oficial en la Primera D se produjo el 3 de septiembre de 2017, con una derrota por 3 a 1 frente a Victoriano Arenas, en el estadio Saturnino Moure. Al ser la última categoría y no existir descenso, se salvó de quedar desafiliado una temporada por la AFA en una última jornada dramática luchando con Claypole.



Actualmente se encuentra recién ascendido a la Primera C (la cuarta división del fútbol argentino). Hace de local en el Estadio Municial de Pilar “Carlos Barraza” con capacidad para 10.000 espectadores y con iluminación artificial para jugar de noche.

Decano



Alejandro Miguel Sánchez al arco; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Yonathan Cabral y José Luis Fernández; Ramiro Carrera, Federico Bravo, Ariel Mauricio Rojas y Lucas Melano; Augusto Lotti y Javier Fabián Toledo. Fue el once titular que puso Zielinski contra Boca Unidos de Corrientes. ¿Lo repetirá en el Grella el martes ante Colón?.

Está “tocado” Ortiz



Sin dudas, más allá de la salida de Fritzler y el ingreso de Morelo, el otro tema que se le cuestionaba a Lavallén era la ausencia de Guillermo Ortiz en la cueva, ante el siempre flojo rendimiento de Lucas Acevedo. Sin embargo, el ex capitán, en silencio y con buenas actuaciones, recuperó su lugar entre los once.



Ahora, como consecuencia de una molestia física, no se entrenó a la par de sus compañeros. Pero no tendrá ningún inconveniente en ser tenido en cuenta, ya se para el martes contra los tucumanos o el sábado ante San Lorenzo.



A propósito, en una práctica que se hizo en la semana, el técnico puso a Vigo de lateral por derecha y a Estigarribia marcando la punta izquierda. ¿Serán los que jugarán ante Atlético?