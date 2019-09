Más defensor que fiscal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.09.2019

11:23

Filtrado. A horas de la Asamblea Legislativa, tras la entrevista de la Comisión Bicameral, el Ejecutivo decidió retirar el pliego que postulaba como fiscal al reconquistense Fernando Gazze.

A horas de la Asamblea Legislativa que debía tratar 22 pliegos de jueces, fiscales y defensores, el Poder Ejecutivo decidió retirar uno de ellos. Fue tras la entrevista que protagonizó el frustrado postulante ante los legisladores de la Comisión Bicameral de Acuerdos. A parte de los senadores y diputados que la integran no les gustó la disposición del interesado en favor de los juicios abreviados, a la búsqueda del consenso con los defensores... quieren fiscales “más dispuestos a pelearla” a obtener condenas fuertes.

Es el caso de Fernando Gazze quien estaba propuesto como fiscal subrogante en Reconquista. El presidente de la Comisión, Raúl Gramajo, le recordó que hubo mucho conflicto en Reconquista sobre el tema de los fiscales. La respuesta de Gazze fue que “ahora se ha ido mejorando y ordenando de a poco. Soy el único -en caso de ser elegido- de Reconquista y conozco la idiosincrasia de todos los que están, porque cada vez que me toca ir a la fiscalía digo que la mejor forma es trabajar en equipo, dejar de lado las diferencias y dar una buena imagen hacia la sociedad porque estas peleas no sirven de nada. Estoy acostumbrado, además de mi profesión, a mediar y conciliar, por eso me gusta agotar todas las posibilidades para alcanzar y gestionar el conflicto y no llegar a situaciones como las que han pasado. En Reconquista todos me conocen, mi padre fue abogado y tengo una tradición de familia”.

Enseguida, el diputado Leandro Busatto le recordó que será fiscal y le preguntó cuál era el margen de conciliación que tiene la ley penal. “No creo que sea contradictorio, que mi única función sea acusar y hacer una estadística de gente con prisión preventiva y en la cárcel, si no al revés porque tengo otra mirada de aportar y de tratar de gestionar el conflicto dentro de la fiscalía. Esta cuestión ya lo había hablado con el que es el jefe, en caso de que entre, lo que me gusta es tratar de habilitar todos los medios posibles para evitar la prisionización, la selectividad del sistema hacia la gente más pobre y aplicar la ley como corresponde”, dijo entonces ante la sorpresa de los legisladores que le bajaron el pulgar.