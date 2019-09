https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.09.2019 - Última actualización - 14:27

14:24

José Corral le respondió al intendente electo Emilio Jatón por los números de la deuda actual de la Municipalidad. Según el gobierno local, es de $ 283 millones a julio. Pero desde el Frente Progresista sostienen que la cifra cuadruplica ese monto.

Transición municipal "La deuda del municipio dependerá de cuánto dinero mande la Provincia" José Corral le respondió al intendente electo Emilio Jatón por los números de la deuda actual de la Municipalidad. Según el gobierno local, es de $ 283 millones a julio. Pero desde el Frente Progresista sostienen que la cifra cuadruplica ese monto. José Corral le respondió al intendente electo Emilio Jatón por los números de la deuda actual de la Municipalidad. Según el gobierno local, es de $ 283 millones a julio. Pero desde el Frente Progresista sostienen que la cifra cuadruplica ese monto.

Tras la advertencia del intendente electo Emilio Jatón acerca de los números de la deuda municipal, que según la gestión actual es de $ 283 millones —pero que, de acuerdo a los informes que están siendo analizados por el equipo de transición del FPCyS, ese monto ascendería al menos cuatro veces—, José Corral, actual intendente de la ciudad, salió a responder sobre el cuestionamiento del gobierno electo.

“Están los sistemas informáticos del municipio funcionando. Nosotros damos los datos a julio que surgen del propio sistema. En sí, hemos aclarado que hay una deuda importante que tiene el gobierno provincial con la ciudad de Santa Fe y que es bastante mayor a ese monto (refiriendose a los $ 283 millones)”, destacó Corral.

En esta línea, ahondó sobre la deuda entre Provincia y Municipalidad, y apuntó que “es una decisión del gobernador (Miguel) Lifschitz. Yo quiero pensar que el gobernador no le quiere dificultar la tarea, no a esta gestión porque nos queda apenas unas semanas, sino a la gestión que viene. Por ejemplo, el Fondo de Financiamiento Educativo, que la Ley de Presupuesto Nacional dice que debe remitirse automáticamente y que iba a generar en el transcurso de este año unos $ 200 millones, es una cifra parecida a la que nos dan los registros a julio del devengado que no ha pagado el municipio”, dijo, e insistió: “Nos parece justo que los fondos que le corresponden a Santa Fe se envíen”.

Con referencia al monto cierto de la deuda que dejará la gestión Corral al gobierno entrante, el actual titular del Ejecutivo municipal sostuvo: “La deuda del municipio dependerá de cuánto dinero mande la Provincia”. Todo depende “de si el gobernador nos envía los fondos que nos debe, como ha hecho con otras ciudades, a las cuales hasta les dio adelantos de coparticipación. Quiero pensar que el gobernador no le quiere hacer las cosas difíciles al futuro intendente (Emilio Jatón)”.

“El ciudadano no tiene de qué preocuparse porque nosotros vamos a cumplir con todos los servicios y terminar con todas las obras. Pero lo que no nos gustaría es dejar una deuda (municipal) por un lado, y una acreencia (de Provincia) por el otro, sino dejar las cuentas saldadas”.

“Los hechos desmienten el relato”

Fue una de las frases que deslizó Jatón tras el encuentro que mantuvo con los integrantes del equipo de transición, además de concejales del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) y referentes de los distintos sectores frentistas.

“No nos respondieron todas las preguntas que hicimos pero sabemos que hoy los hechos desmienten el relato. Hay una ciudad real y una ciudad construida en el discurso oficial. Esta semana tuvimos problemas con la recolección de residuos, hay líneas de colectivos como la N° 20 que dejan de funcionar o lo hacen con frecuencias mínimas. Lo que pasa en la calle y la información a la que pudimos acceder no tiene nada que ver con lo que dicen en los medios de comunicación o en las redes sociales”, criticó Jatón.