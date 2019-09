https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aplausos, bromas y recuerdos emotivos al cabo de medio siglo de un área clave para el sector público, las empresas, la planificación, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, las discusiones salariales y la investigación.

Las estadísticas provinciales y su vínculo con el Indec El Ipec celebró 50 años Aplausos, bromas y recuerdos emotivos al cabo de medio siglo de un área clave para el sector público, las empresas, la planificación, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, las discusiones salariales y la investigación.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos celebró este 10 de septiembre sus 50 años, en un acto en el que su titular, Jorge Moore, el director del Indec, Jorge Todesca, y el gobernador Miguel Lifschitz además de destacar la labor del instituto hablaron de lo imprescindible de contar con datos que nadie cuestione.



Moore abundó sobre la trayectoria del Ipec, mostró su orgullo por el compromiso del personal de ese instituto, así como respecto de la calidad de su producción . Destacó que “nunca” durante los casi doce años que lleva al frente del instituto recibió presiones de los gobernadores provinciales.



Todesca describió el proceso de recuperación del Indec, tras los daños que el kirchnerismo le propinó al sistema estadístico argentino. Subrayó que hace cuatro años se discutía respecto de cuál era la inflación en la Argentina, “no se sabía cuál era”, describió, recordó que había estimaciones privadas (que el Congreso difundía para que las empresas no fueran castigadas), que se había tomado la decisión de discontinuar las mediciones de pobreza, que había dudas sobre la tasa de desempleo, sobre la evolución del Producto Bruto Interno y de casi todos los indicadores económicos y sociales. Advirtió que hoy en lugar de discutirse sobre la validez de las mediciones estadísticas o sobre su ausencia, “se discuten ideas”.



A su turno, al cerrar el acto, el gobernador Miguel Lifschiz describió qué sistema estadístico debe tener un Estado moderno, y enumeró las fortalezas del Ipec. Su autonomía, la calificación técnica de su conducción y sus empleados, la garantía de continuidad de sus procedimientos más allá de los cambios de gobiernos, y la producción de información “precisa, real, fidedigna y sobre todo incuestionable”, subrayó.



Papel



Moore dijo que había preparado un discurso que buscó no olvidar a nadie y mostró un papel impreso “en legra grande y a doble espacio” con lo que de inmediato hubo sonrisas, que se hicieron risas cuando en tono reflexivo agregó, con lógica incuestionable, sobre los 50 años del Ipec “es algo que no se va a repetir”.



Tras expresar su deseo de que esa cifra se llegue “a duplicar” explicó que el Indec tuvo mucho que ver con el nacimiento del Ipec y señaló que el mismo aniversario se cumplió recientemente “con el organismo madre, con la cabeza del sistema estadístico argentino”.



Mencionó la colaboración de los integrantes del Ipec, de los ministerios, del de Seguridad y de la Policía que les presta su apoyo.



Destacó la labor de los directores anteriores y le bastó con mencionar “a Raquel” para que brotaran fuertes aplausos de quienes recibieron sus órdenes y reconocieron la trayectoria de Raquel Pellatelli, fallecida en 2012. Con el mismo fervor, hubo aplausos para el personal que hace el trabajo de campo, que “sale a patear la calle” y toma datos con rigor.



Todesca pidió poder brindar “un agradecimiento en plural” y destacó que las provincias fueron imprescindibles para que el país vuelva a tener estadísticas serias. Recordó que datos indiscutibles son la base de cualquier proyecto de transformación de la realidad. Sin nombrarlo, explicó que lo contrario es siempre una forma de obscurantismo. Lamentó que el país tenga muchas “etiquetas vacías, sin contenido” y advirtió que el Indec nunca debió ser una de ellas. Tras describir a los institutos provinciales y el sistema federal como “una red” confesó que es “casi imposible no hacerse amigo” de su tocayo Moore.



Los dos Jorges



El gobernador usó una palabra que habían olvidado los oradores anteriores, “los dos Jorges” con los que tanto coincidió. Habló de la obligación de contar con datos que sean simplemente “incuestionables”.



Luego de referirse a la importancia de la formación de los recursos humanos que intervienen en la construcción de la estadística, de las mediciones de la realidad como una herramienta para el cambio, recordó que el organismo contó con una evolución de la que los santafesinos se siente orgullosos. Subrayó que “es justo reconocer” que fue el actual gobierno nacional el que debió revertir una muy difícil situación de ese sector.



“Falta una ley de autonomía”



Durante su discurso por el aniversario del IPEC, así como en contacto con la prensa local, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Jorge Todesca, lamentó que no se haya consagrado durante estos cuatro años “una ley que de garantías institucionales para asegurar la plena autonomía” respecto de los distintos gobiernos de turno, que necesita el sistema estadístico argentino. Todesca dijo que en la web del INDEC consta un proyecto de ley que no ha sido tratado y busca consagrar la elección de su director por concurso, con gestiones de cinco años (que no coincidan con el Poder Ejecutivo Nacional) y con un consejo consultivo que también sea incuestionable. “No hemos alcanzado el tiempo de la institucionalización”, reflexionó y bregó para que la próxima gestión gubernamental ponga esos objetivos “en el tope de su agenda.”



“No se dio el momento adecuado”, interpretó delante del auditorio que lo aplaudió de manera notable y admitió que se necesita más inversión para completar una “infraestructura” de la estadística. De todas formas, advirtió que -más allá de que todos los institutos necesitamos del vil metal para mejorar- lo fundamental es la credibilidad de los datos.



Luego, ante preguntas de la prensa respecto de si teme que un gobierno del justicialismo nuevamente dañe la estadística, expresó: “no quiero anunciar tormentas ni abrir el paraguas sin fundamentos, solo digo que es necesario el compromiso de todos para que se den garantías de autonomía”, invitó.



Sobre la marcha de los juicios por los delitos estadísticos cometidos durante la gestión anterior -que hasta ahora han tenido fallos absolutorios- opinó que sigue con atención “la causa más robusta y fundada que es la que han llevado los empleados del INDEC como querellantes”, aún en tribunales. Reconoció que la destrucción de documentos durante la etapa anterior impidió el avance de causas sobre la manipulación de datos.

Un solo legislador



Junto al gobernador Miguel Lifschitz, estuvieron el intendente de Santa Fe, José Corral, el director del INDEC, Jorge Todesca, el titular del IPEC, Jorge Moore, el defensor del Pueblo Raúl Lamberto, así como directores de institutos de otras provincias. Hubo solo un legislador: el diputado provincial radical Jorge Henn.