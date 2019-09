https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fueron los que prevalecieron tras el cierre del tradicional Campeonato del Club de Campo.

Culminó otra edición Christe y Alberdi son los campeones en El Paso Fueron los que prevalecieron tras el cierre del tradicional Campeonato del Club de Campo.

Tal como esta previsto, en los links del Club de Campo El Paso se llevó a cabo una nueva edición del certamen interno, los que permitieron determinaron a los diferentes ganadores.



Primero, en cuartos de final de la zona Campeonato de caballeros, Juan Christe derrotó a Nicolás Diego en el Hoyo 22, en un match muy parejo hasta el último putter; Leandro Arús a Sebastián Diego, por 4/2; Gonzalo Mosqueira a Sebastián Adelia, por 5/4 y Lucas Páez Allende a Guillermo Carbajo, por 3/1.



En caballeros hasta 9 de Handicap, José Tabisi pasó a semifinales por ser el mejor clasificado en la categoría y quedar vacante el octavo puesto. Martín Esquivel le ganó a Alberto Arias, por 2/1; Emilio Páez Allende a Juan Saliva, por 3/1 y Lucas Pérez a Eduardo Von Der Thusen, por 6/5.



En caballeros hasta 16, Dante Donna venció a Mauro Croce por 1 Up; Eduardo Aispuru a Juan Luis Correa en el hoyo 19; Mario Mounier a Javier Diego por 1 Up y Luis Agramunt a Eduardo González Kees, por 2 Up, en el hoyo 18.



En tanto, en la categoría 17 a 24, Martín Priano batió a Enrique Bush, por 2/1; Bruno Moroni pasó de fase por la no presentación de Sebastián Croci; Eduardo Mansor le ganó a Jorge David por 2/1 y Jorge Bocchietti a Andrés Faisal, por 3/2.



Por último, en la 25 a 36, Augusto Lasave pasó a semifinales por no haber octavo clasificado en la categoría; Fernando Amut venció a Rodrigo Muñoz, por 6/4; Claudio Comba a Ignacio Alberdi, por 2 Up y José Cardín a Raúl Maehara, por 1 Up.



En damas hasta 36 de Handicap, Fabia Sraier venció a María del Carmen Jozami por abandono; Lorena Rolón a Laura Anania, por 4/3; Griselda Weiskal a Chiquita Alberdi, por 3/1 y Agustina Castilgioni a Chabela Torres, por 5/4.



Rumbo a la definición



En la continuidad de la zona Campeonato, Juan Christe pasó a la final al vencer 5/4 a Leandro Arús; mientras que Gonzalo Mosqueira hizo lo propio al vencer por 2 Up a Lucas Páez Allende.



En caballeros hasta 9 de Handicap, José Tabisi le ganó a Martín Esquivel, por 4/2 y Lucas Pérez a Emilio Páez Allende, por 5/4.



En caballeros hasta 16, Eduardo Aispuru venció a Dante Donna por abandono y Mario Mounier a Luis Agramunt, por 7/6.



En 17 a 24, Martín Priano venció a Bruno Moroni, por 2/1 y Eduardo Mansor hizo lo propio con Jorge Bocchietti, por 1 Up.



En 25 a 36, Augusto Lasave le ganó a Fernando Amut por 2 Up y José Cardín a Claudio Comba, por el mismo resultado.



En lo que respecta a la zona Campeonato de damas, Lucila Alberdi le ganó a Fernanda Benito por un expresivo 8/7 y Gabriela Gutiérrez a Josefina Castiglioni por 2/1. En hasta 36 de Handicap, Lorena Rolón le ganó a Fabia Sraier por 2 Up y Agustina Castilgioni a Griselda Weiskal, por 6/4.



Los campeones



Finalmente, el último día del certamen sirvió para el desarrollo de las finales, que tuvieron un más que interesante desarrollo.



Las categorías Campeonato se desarrollaron a 36 hoyos. En caballeros, se consagró Juan Christe, tras derrotar a Gonzalo Mosqueira, por 4/3.



En damas, retuvo el título Lucila Alberdi (con este son 18 títulos logrados), tras ganarle a Gabriela Mosqueira, por un inobjetable 7/5.



En caballeros hasta 9 de Handicap, el ganador fue Lucas Pérez, quien derrotó a José Tabisi en el hoyo 19.



En 10 a 16, se consagró Mario Mounier, luego de ganarle a Eduardo Aispuru, por 2/1.



En 17 a 24, el título fue para Martín Priano, quien derrotó a Eduardo Mansor, por 4/2 y en 25 a 36, el ganador fue José Cardín, derrotando a Augusto Lasave por 2/1.



Finalmente, en damas hasta 36, la Joven Agustina Castiglioni fue la ganadora, al vencer a Lorena Rolón por 1 Up.