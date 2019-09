Buscan a Luciano Regali en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El adolescente se ausentó de su hogar el viernes y su familia desea que vuelva.

Luciano Regali, de 16 años, salió el viernes a la mañana hacia el colegio, y no regresó. Su madre, Leila Romero, indicó a El Litoral que “a las 7 de la tarde nos envió un mensaje que no quería volver, que estaba cansado”.

Según la mujer, Luciano “ya venía teniendo problemas con la escuela, por eso lo obligábamos a terminar de estudiar que fue el motivo por el que realmente no quiso volver más, nos mandó un mensaje por Instagram que es la única red social que usa, pensando que era algo pasajero yo hice la denuncia el mismo viernes, creía que lo iba a asustar y esperé el fin de semana porque pensé que iba a volver.” “No pasó eso, el lunes lo publiqué en mi Facebook, bueno, se hizo conocido por todos lados y más allá de eso siguió mandando mensajes, nosotros pensamos que la policía iba a rastrear su celular y lo iba a encontrar, no pasó y decidimos hacerlo más público”, relató la madre.

Además, Leila contó que Luciano, en Instagram “pone estados y cosas así pero a nosotros nos tiene a todos bloqueados, no podemos comunicarnos directamente, pero creemos que está en la casa de alguien, supuestamente de un amigo, no sabemos quién ni dónde ni nada, sabemos que hay amigos que saben dónde está pero no habla y queremos encontrarlo”.

En caso de tener información sobre el paradero de Luciano, contactar al servicio de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.