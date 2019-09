Cementerio Municipal: robo en los puestos de flores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los robos a los floristas del Cementerio se suman a los arrebatos a los visitantes, hurto de elementos en general y agresiones a custodios.

El Cementerio de la Vera Cruz registra regularmente episodios de inseguridad. En esta ocasión, una florista fue víctima de robo dos veces, en apenas cuatro días.

Se llama Delia Leiva y le contó a El Litoral que durante la madrugada del jueves recibió una llamada de la Seccional Sexta, informándole que le habían abierto el negocio y le habían robado. “Vine y estaba el Comando esperándome, cuando entro...no tenía nada. Desastre. Me desvalijaron, se llevaron todas flores, yo tengo una boleta de $ 9.800 de las flores que compré ayer que no tengo nada y me dejaron sin poder trabajar”, lamentó Delia, y agradeció a una colega que la ayudó con “unos paquetitos”, para que pudiera comercializar algunas flores hasta que pueda reponerse de las pérdidas.

Si bien más tarde los ladrones fueron detenidos, Delia comentó que es el segundo robo que sufre en pocos días y apuntó a la autoridades policiales: “los detuvieron ahí enfrente de la concesionaria por eso sabían que habían robado acá, pero el sábado a la madrugada también me entraron y me robaron la heladera, todas las cosas, cuando llegué el sábado a la mañana me avisaron también que me habían entrado, me habían roto la puerta”, lamentó, y añadió que el martes los floristas mantuvieron una reunión con autoridades de Seguridad que “prometieron que iban a mandar Comando, que iban a mandar motos...se ve que no, porque vinieron a la mañana y a la noche me robaron”.