Viernes 13.09.2019

11:06

ESTE SÁBADO EN EL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

Homenaje a The Beatles

Las bandas Submarino Amarillo y Diego Souto and The Revolvers compartirán el escenario en la segunda edición de “Revolución Beatles en Santa Fe”.

Submarino Amarillo y Diego Souto and The Revolvers compartirán el escenario en la segunda edición de “Revolución Beatles en Santa Fe”. Se trata de una iniciativa presentada por sus impulsores como “única” en la provincia de Santa Fe ya que reunirá las actuaciones de dos bandas, una local y otra porteña, que tienen como punto en común haber consagrado sus repertorios principalmente a las canciones de los Beatles, bajo diferentes ópticas y versiones. La actividad se realizará el sábado 14 de septiembre a partir de las 21.30 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), con la participación del Coro de la UNL. Las bandas Submarino Amarillo Beat Band es una banda tributo a Los Beatles que nació en 2013, a partir de la unión de músicos de Santa Fe y Esperanza que acreditan diversas trayectorias y proyectos. Ellos son Federico Di Pasquale, en voz, guitarra, y armónica; Leandro Viña, en voz y guitarra; Gerardo Sanguineti, en voz, guitarra y piano; Alejandro Leonhardt, en bajo y coros; Lucas Brossio, en batería y Lautaro Leonhardt en guitarra. La banda tiene apuesta a recrear el repertorio de los Beatles con especial atención sobre “detalles y sutilezas, tanto respecto a los arreglos instrumentales como a las armonías vocales”. Diego Souto and The Revolvers se formó en Buenos Aires en 2015, como banda de apoyo del cantante, guitarrista, bajista y productor artístico Diego Souto. La particularidad que tiene la propuesta de esta banda respecto a los tributos en general, es que se aparta de las típicas imitaciones en voces, vestuario y ejecución para mostrar una versión actual de los clásicos del grupo oriundo de Liverpool. Integrada por Diego Souto, Adrián Clar, Lucas Hernández y Carlos Gardellini resultó elegida como Mejor Banda Beatle de Latinoamérica en 2018. Asimismo, en agosto de 2018 participó de la International Liverpool Beatle Week, que incluyó tributos provenientes de todo el mundo y la presencia de celebridades de la historia de los creadores de “Yesterday” y “Let it be”. En el mes de Agosto de 2019 la banda realiza su primera gira a los Estados Unidos en el Beatles Music Festival de Indiana, siendo la primer banda Latinoamericana en ser convocada a este legendario festival. Coro El coro de la Universidad Nacional del Litoral fue creado en 1975 en el Instituto Superior de Música de la UNL. Su repertorio se integra mayoritariamente con expresiones populares de los pueblos americanos sin desdeñar las grandes obras que conforman el repertorio universal de todos los tiempos. El Coro cuenta en la actualidad con más de 30 voces; dirigido por Alfonso Paz, con la colaboración de Lucía Díaz como su técnica vocal. En esta oportunidad suman su generosa experiencia para deleitarnos con algunos clásicos de los Cuatro de Liverpool.