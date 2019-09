Unión y su arsenal de deseos para terminar la mala racha

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro cambios mete Madelón ante el equipo de Rondina. No sólo Unión viene con una seguidilla negativa, sino también el local, que cayó en los últimos dos.

Son dos equipos que vienen trastabillando, que arrancaron bien pero siguieron mal y que necesitan urgente ponerle cierre a la seguidilla de malos resultados. Arsenal sorprendió al principio con tres victorias en serie; Unión también, porque le tocaba ni más ni menos que enfrentar al último campeón, primero y al último subcampeón, después. En la segunda fecha, estaban en los primeros lugares de la tabla.

Ahora, Arsenal empieza a ver el “fantasma” del descenso y Unión se preocupa porque la idea era otra, es la de ser más protagonista, algo que el equipo ha relegado con este comienzo incierto.

Unión redondeó un segundo tiempo interesante ante San Lorenzo, el puntero, y las expulsiones terminaron agotando las chances que había de empatar el partido. Claro que la gran falla estuvo al principio, cuando en los 20 minutos iniciales entró “dormido” y recibió los dos goles que hubo que remontar. Y no le alcanzó.

Serán cuatro las modificaciones que tendrá el equipo. Madelón le da la chance a Marcos Peano para que ocupe el arco, algo que no debiera sorprender porque era la idea antes del inicio del torneo y que no se pudo concretar porque se fracturó y no llegó en condiciones al debut con Racing. La salida de Moyano no se debe a sus actuaciones, porque el arquero que llegó desde Gimnasia ha cumplido: fue figura ante Racing, tuvo atajadas importantes frente a Defensa y Justicia y si bien no mantuvo ese nivel en las tres derrotas, tampoco tuvo responsabilidades directas en los seis goles que le marcaron Newell’s, Lanús y San Lorenzo.

Después, hay dos cambios obligados en el fondo. Las expulsiones de Martínez y Bottinelli obligaron a que Brian Blasi aparezca como lateral por derecha y que, en la zaga, el técnico sorprenda con el debut del pibe Franco Godoy, de 19 años, oriundo de Videla, que llegó desde muy chiquito al club y que puede jugar también de lateral por izquierda. Godoy jugará de “6” y continuará Corvalán de “3”, desechándose una alternativa como la de Corvalán como segundo central y Milo marcando la punta.

El último cambio (serán cuatro) estará del medio hacia adelante. Allí vuelve Troyansky a la titularidad en reemplazo de Milo. Es un cambio ofensivo, pero habrá que ver si “Pocho” va de punta acompañando a Bou o si arranca por izquierda y se mantiene al juvenil Gastón Comas —de aceptable actuación frente a San Lorenzo— jugando como media punta, delante de los volantes y detrás del ex jugador de Boca.

Enfrente, Rondina ha tenido tiempo para corregir aspectos del juego que no han salido bien ante San Lorenzo y Atlético Tucumán, los dos “verdugos” que ha tenido Arsenal luego de tres primeros partidos en los que arrancó con todo y cosechó los 9 puntos en juego.

Ese comienzo le ha permitido mantenerse, por ahora, alejado de la zona roja de los promedios, algo que, por ejemplo, no ha conseguido Central Córdoba de Santiago del Estero, el otro equipo que viene del ascenso a disputar esta Superliga. De todos modos, recién van cinco partidos y resta mucho para el final. Más allá de eso, así como Madelón tiene la esperanza de que es un partido lindo para empezar la recuperación, seguramente el mismo razonamiento pasará por la cabeza de Rondina, máxime jugando como local.