Domingo 15.09.2019

12:34

María Cecilia Burgadt (41) fue encontrada asesinada dentro de un inmueble en barrio Esmeralda Norte. Hay un detenido.

El peor final La enfermera estaba amenazada

La peor de las sospechas sobre María Cecilia Burgadt se confirmó durante la tarde del sábado. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en 4 de Enero 8900, esto es, en el barrio Esmeralda Norte.

Distintas versiones aseguran que el cadáver estaba maniatado y envuelto con una frazada.

El macabro hallazgo se produjo dentro un inmueble al que supuestamente en alguna ocasión habría concurrido la infortunada.

Escucharon tiros

La vivienda en cuestión ha quedado en la mira de los pesquisas, por cuanto distintas versiones aseguran en los días posteriores a la desaparición de la mujer, en el lugar se escucharon disparos de arma de fuego.

La novedad provocó una seria conmoción en la barriada que se vio sorprendida cuando minutos antes de las 17 arribaron al lugar gran cantidad de uniformados y vehículos policiales.

Como es de rigor los agentes de inmediato vallaron con cintas el sector para dar paso al trabajo de los peritos que ingresaron a la casa. No obstante vecinos y curiosos se acercaron en gran número para observar el suceso.

Las tareas de los inspectores fueron comandadas por el jefe de la PDI, comisario Martín Musurana, bajo la supervisión de los fiscales Andres Marchi y Marcelo Fontana, que se hicieron presentes en el lugar.

En este sentido el doctor Marchi ordenó las primeras diligencias, entre ellas la autopsia del cuerpo encontrado y diversas pericias.

Denuncia de paradero

Las hijas de la mujer hallada sin vida fueron quienes hicieron una denuncia de paradero el viernes a la noche.

En esa jornada, alrededor de las 22, el fiscal Marcelo Fontana fue informado del caso por personal de la Comisaría de la Mujer de Santa Fe.

Inmediatamente, el funcionario del MPA ordenó las diligencias correspondientes para intentar hallar a la mujer.

A raíz del hallazgo del cadáver, el caso fue derivado a la Unidad Fiscal de Homicidios y quedó bajo la dirección del fiscal Andrés Marchi.

Femicidio

Por otra parte, un hombre de 49 años cuyas iniciales son SM estaba en calidad de arrestado a raíz de lo ordenado por el fiscal Fontana. Sin embargo en las últimas horas del sábado, el fiscal Marchi ordenó la detención e incomunicación del hombre.

De acuerdo a la información recolectada hasta el momento, y tal como indican los protocolos internacionales, ante el homicidio de una mujer, corresponde que la hipótesis inicial que se investigue sea la de femicidio.

Voceros confiables indicaron que el ahora detenido, podría tener vinculación con los motochorros.



Ella tenía miedo de su ex pareja

En el lugar del hecho El Litoral pudo dialogar con una compañera de María Cecilia, la que también se desempeña como enfermera del hospital Cullen.

Visiblemente consternada la mujer reveló que “en estos últimos días ella estaba muy contenta porque había conocido a un hombre con el que se puso de novia. Pero a la vez se la veía preocupada porque recibía constantes amenazas de su ex pareja”, dijo la mujer ante este cronista.

“Ella vivía para sus dos hijas (de 17 y 22 años) y la abuela. Era muy buena compañera, respetuosa y solidaria. Responsable con su trabajo, cariñosa con los internados. No se merecía terminar así”, sostuvo entre lágrimas.

“En alguna ocasión me comentó que su ex pareja la amenazaba porque el no aceptaba que la relación se había terminado. Quería que ella vuelva con el. Incluso una vez se le metió en la casa de San José de Rincón para insultarla”, agregó.

El último rastro de María Cecilia se perdió el mediodía del viernes, a las 13,30 cuando las cámaras del hospital Cullen registraron su salida del nosocomio. A partir de entonces nada más se supo de ella.

En este contexto durante la mañana del sábado la policía aprehendió a un hombre, de 49 años, el que quedó como principal sospechoso del hecho.