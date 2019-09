Trump dice que EEUU está "cargado y listo" para responder a ataque a refinerías saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país está "cargado y listo" para responder al ataque a refinerías en Arabia Saudita, cuya autoría está "pendiente de verificación", aunque cree saber quién es el "culpable", que a juicio del secretario de Estado, Mike Pompeo, es Irán.



"El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!", manifestó anoche en Twitter.





En su mensaje usó el término "locked and loaded" (cargado y listo) que suele usarse en ámbitos militares para decir que un arma está cargada.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!