Para Fox News, Argentina está "al borde del colapso"

"Argentina al borde del colapso". Con ese título, la cadena Fox News presentó un informe en el que analizó la situación política y económica actual de la Argentina. En la producción, afirmaron que el país es "la nueva víctima del socialismo" y que la posibilidad de que Alberto Fernández gane las elecciones del 27 de octubre sería el "primer paso hacia una crisis como la de Venezuela".





Quien presentó el informe fue la periodista estadounidense Trish Regan que, acompañada por los especialistas Gary Kaltbaum y Adam Johnson, examinó lo que ocurre en nuestro país. En los más de siete minutos que duró la conversación entre los tres, detallaron la difícil situación que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri e insistieron con la posibilidad de que el rumbo a futuro sea el de Venezuela.



MORE proof #Socialism DESTROYS countries. The newest victim? #Argentina … This is a story no one is talking about yet, but it’s important you hear what’s going on there: pic.twitter.com/jSmzMLik4B