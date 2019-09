https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Querían su camioneta

Intentaron asaltar a Fabio "La Mole" Molli

Un grupo de delincuentes intentó robarle este martes a la madrugada la camioneta al ex boxeador Fabio «La Mole» Moli en el barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, y a pesar de no lograr llevarse el vehículo, consiguió apoderarse de un celular y dinero en efectivo.

