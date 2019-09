https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.09.2019 - Última actualización - 10:48

10:46

El sábado, en El Puente Matt Hungo & La Hot Band celebra sus cinco primaveras

Este sábado a partir de las 21 en la Asociación Cultural El Puente (1° de Mayo 3349) sonarán los primeros acordes y ritmos funk de Matt Hungo y la Hot Band, esta vez de manera muy especial ya que se estarán celebrando los primeros cinco años de trayectoria de la banda santafesina.

Esta experiencia del guitarrista y productor Cristian “Matt Hungo” Deicas (Astro Bonzo, la Cruda), junto a músicos de blues, funk y soul de la ciudad de Santa Fe y alrededores, está basada en versiones de la música funk clásica (James Brown, Stevie Wonder, Kool and the Gang, Chic) y la nueva escena (Bruno Mars, Daft Punk, Mark Ronson, Amy Winehouse) más algunas “jams” sobre viejos blues, generando un show intenso y danzante donde el público termina como protagonista.

La Hot Band celebra cinco años presentándose en festivales, teatros, fiestas y boliches de la zona Litoral (Santa Fe, Entre Ríos) con gran aceptación y sumando seguidores. Como parte de la celebración la banda está produciendo un nuevo video de promoción para lo que será el primer disco en vivo de Matt Hungo y la Hot Band.

Sus integrantes son: Laura Kretschmen y Diego Arenales en voces; Alex Russell-White en bajo; Ricardo “Chichilo” Ramírez en batería; y Cristian !Matt Hungo” Deicas en guitarra y dirección musical.

En esta oportunidad se repetirá el set “Homenaje a Amy Winehouse” con Agustina Machado y Selene Rozycki como invitadas en voces, más Juan Candioti y (unos de los fundadores de la banda) Lea Valdez en teclados. Para cerrar la noche DJ Ale Atorio musicalizará lo que a todas luces se presenta como “fiesta funk”.

Más info en la Fan Page de Instagram, Facebook o en YouTube como: “Matt Hungo & La Hot Band”.