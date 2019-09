https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.09.2019

20:09

Guillermo Manoukián El hermano de una víctima del clan Puccio dijo que deben pedir la extradición de "Maguila"

El hermano de la primera víctima atribuida al clan Puccio aseguró hoy que Daniel "Maguila" Puccio, detenido ayer en Brasil con un documento falso en su poder, debería dar explicaciones a la Justicia argentina sobre los motivos por los que estaba en el vecino país ya que "cometió una reincidencia".



Se trata de Guillermo Manoukián, hermano de Ricardo (24), el rugbier del club Pueyrredón que fue secuestrado el 22 de julio de 1982 y asesinado a balazos nueve días después, a pesar de que la familia pagó un rescate de 250.000 dólares.



"Más allá de que es una cicatriz que nunca se termina de curar, es algo que uno siempre está esperando que se termine, pero sabemos cómo funciona la Justicia argentina, y que en algún momento se puede reabrir", dijo el hombre en relación a la causa en la que "Maguila" estuvo detenido sólo dos años y medio entre 1985 y 1988, cuando fue liberado por el tiempo transcurrido sin recibir sentencia.



Manoukián agregó que le llama "poderosamente la atención" que, al estar prescripta la causa, Puccio haya entrado con un documento falso a Brasil.

"Evidentemente eso es lo que se debería investigar ahora, además de reactivar la condena por el asesinato de mi hermano y el secuestro de Nélida Bollini de Prado", la mujer de 59 años que fue la última víctima del clan.



"Sabemos que acá, así como entrás y salís por una puerta, si un juez quiere, puede buscar los métodos para volver a detenerlo", agregó el hermano del rugbier secuestrado y asesinado, quien además recordó que uno de los cómplices de los Puccio, Guillermo Fernández Laborde, cumplió su condena por los secuestros y una vez en libertad "empezó a hacer fraudes con cheques y estafas, y hace bastante tiempo está detenido en el penal de Devoto".



Manoukian aseveró que la Justicia "debería solicitar la extradición de este personaje, para que venga acá y explique qué fue a hacer a Brasil, porque un delincuente de esta magnitud no creo que haya ingresado como turista".



"No estamos hablando de un delincuente común o de una Carmelita Descalza, fue integrante de una de las bandas más peligrosas que hubo en Argentina, no nos olvidemos que además de a mi hermano, mataron a dos personas más, y seguramente la señora Bollini de Prado no iba a tener un final feliz", siguió.



Por último, confesó que siente "un dolor inmenso" al ponerse en el lugar de su hermano, y "saber que él estuvo en una bañera, atado de pies y manos, encapuchado y con toda la familia viviendo alrededor, y sabiendo que a partir de ese momento su condena a muerte ya estaba escrita".



El Litoral | Telam