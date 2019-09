https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.09.2019 - Última actualización - 16:01

16:00

Sólo en EEUU y Canadá hay ahora 3.000 millones de pájaros menos que en 1970, lo que supone un 29% menos, según un estudio publicado en 'Science'

Fauna autóctona América perdió la cuarta parte de sus aves en los últimos 50 años Sólo en EEUU y Canadá hay ahora 3.000 millones de pájaros menos que en 1970, lo que supone un 29% menos, según un estudio publicado en 'Science' Sólo en EEUU y Canadá hay ahora 3.000 millones de pájaros menos que en 1970, lo que supone un 29% menos, según un estudio publicado en 'Science'

De las muchas y diversas pesadillas que Alfred Hitchcock convirtió en cine, una de las más recordadas es la de Los Pájaros (1963), con un cielo infestado de aves cuyas intenciones resultaban tan incomprensibles como alarmantes. La realidad, según los expertos en biodiversidad, también debería preocuparnos, pero en sentido contrario.

Sólo en EEUU y Canadá, donde se ha realizado un estudio que este jueves publica la revista Science, hay 3.000 millones de pájaros menos de los que había en 1970. Dicho de otro modo, en menos de 50 años se ha perdido a una de cada cuatro aves voladoras (un 29%). El dato no se refiere a la extinción de especies, sino a la abundancia de animales. Aunque no desaparezca un tipo concreto de pájaro, cada vez son menos.

Ambos procesos, en todo caso, están relacionados: "La extinción comienza con la pérdida de abundancia en individuos", la cual, a su vez, puede provocar cambios en el ecosistema que resulten fatales para las especies. Además, las aves resultan un "excelente indicador de la salud ambiental y la integridad de los ecosistemas", ya que son más fáciles de observar y monitorizar que otros grupos de animales.

La amenaza, por tanto, no está reducida al firmamento, sino que se debe a factores tan extendidos como "la pérdida de hábitats el cambio climático, las cosechas sin regular y otras formas de mortalidad (animal) causada por los humanos". Un amplio equipo interdisciplinar, dirigido por el ornitólogo Kenneth V. Rosenberg, ha contado con una red de 143 radares y diversas bases de datos para la elaboración del estudio, cuyas conclusión "apunta a una urgente necesidad de enfrentarse a las amenazas para evitar un futuro colapso de la fauna aviar".

El científico Arvind Panjabi, del Bird Conservatory of the Rockies, ha explicado a este diario que, si bien los datos se han obtenido en Canadá y EEUU, hay que tener en cuenta dos factores: el primero es que esas mismas aves emigran a Sudamérica, donde, lógicamente, también se ha de estar reduciendo su número. Aunque los expertos de esta región "seguramente no lo sepan".

Lo que nos lleva a la segunda cuestión: "Europa es quizá el único lugar con similares seguimientos a largo plazo de poblaciones de aves, y están sufriendo una pérdida de biodiversidad similar, sobre todo en las tierras agrarias", advierte Pajabi, quien prevé un declive similar en todas aquellas zonas donde "la agricultura se ha expandido e intensificado mediante el uso intenso de herbicidas y pesticidas en grandes monocultivos". Es decir, el estudio se ha hecho en Norteamérica, pero la tendencia es generalizada. En todo el globo, el cielo se vacía de pájaros.

Hay que matizar que, en todo caso, la pérdida de abundancia observada no ha afectado por igual a todas las especies, e incluso algunas han aumentado su número. Pero Panjabi concede especial importancia al hecho de que "muchos de esos pájaros (desaparecidos) eran especies establecidas como gorriones, palomas o estorninos, que antes prosperaban en nuestros paisajes agrícolas".

De hecho, las imágenes de los radares muestran que la disminución del número de aves ha ido de la mano con la pérdida de biomasa en sus rutas migratorias, lo que indicaría una relación entre la extensión de determinadas técnicas agrícolas y la reducción de la abundancia de aves: Las granjas y los pastizales conforman la mayor parte de nuestro paisaje", razona Panjabi, "por lo que la pérdida de pájaros en estas áreas nos queda a muchos cerca de casa".

Con información de El Mundo