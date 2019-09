https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 19.09.2019 - Última actualización - 18:16

18:15

Copa Sudamericana Cerca de 35.000 personas verán la semifinal en el Brigadier López

Este miércoles se vivirá en Santa Fe una noche histórica. No sólo por la importancia deportiva que significa que Colón esté disputando una de las semifinales de la Copa Sudamericana, sino que además se espera un marco de público sin precedentes.

Si se tiene en cuenta las entradas vendidas (más de 33 mil) y se suma el personal de Utedyc, la seguridad, protocolo de Conmebol y los medios, la cifra de personas presentes en el Brigadier López se acercaría a las 35 mil.

Por este motivo, desde el club diseñaron un operativo para tratar de que el ingreso sea lo más ordenado posible. De hecho, en sus distintas redes sociales el Sabalero le pidió a sus hinchas que concurran con antelación al estadio.

A su vez, recordaron que está prohibido el ingreso de todo tipo de pirotecnia (como bengalas), elementos cortantes o contundentes (como rollitos de papel).

En cuanto a las banderas, sólo se podrán ingresar las denominadas "tiras" en la tribuna norte (no deben tener más de 90 cm. de ancho y debén ser colocadas cada 5 metros). Además , no pueden exceder los 2.5 metros (no pueden tener asta) y sólo deben ser colocadas en platea norte alta, platea este alta y baja donde no obstaculicen la visión de los presentes.