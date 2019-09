https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.09.2019 - Última actualización - 8:13

7:54

Así lo afirmó el ex jugador de Duendes de Rosario, hoy uno de los subcapitanes del seleccionado argentino (el otro es Cubelli). Junto a él, también habló otro “verdulero”, como Emiliano Boffelli, y Juan Fernández Lobbe, uno de los referentes del histórico tercer puesto en 2007, hoy parte del staff técnico.

Jerónimo de la Fuente "La camiseta de Los Pumas te transmite los valores día a día" Así lo afirmó el ex jugador de Duendes de Rosario, hoy uno de los subcapitanes del seleccionado argentino (el otro es Cubelli). Junto a él, también habló otro “verdulero”, como Emiliano Boffelli, y Juan Fernández Lobbe, uno de los referentes del histórico tercer puesto en 2007, hoy parte del staff técnico. Así lo afirmó el ex jugador de Duendes de Rosario, hoy uno de los subcapitanes del seleccionado argentino (el otro es Cubelli). Junto a él, también habló otro “verdulero”, como Emiliano Boffelli, y Juan Fernández Lobbe, uno de los referentes del histórico tercer puesto en 2007, hoy parte del staff técnico.

Este viernes a las 12.30 del mediodía (hora de Japón), Los Pumas tuvieron su último contacto con la prensa en el cuarto piso del Rhiga Royal Hotel de Tokyo.



En esta oportunidad, hubo presencia santafesina: los rosarinos Emiliano Boffelli y el subcapitán, Jerónimo De la Fuente, ambos ex jugadores de Duendes, quienes se sentaron uno a cada lado de Juan Martín Fernández Lobbe, “Puma de Bronce”, actual colaborador de Mario Ledesma en el staff técnico nacional.



Justamente “Corcho”, fue quien rompió el hielo ante los medios de prensa. “Estoy con muchas ganas y energía. Muy contento de estar acá y con ganas de que llegue el partido de mañana. Creo que todos estamos con las mismas ganas de llevar a la cancha lo que se fue preparando. Estamos mentalizados para lo que se viene.



En relación a esto, De la Fuente dijo: “Estoy con muchas ganas de empezar este mundial. Es una responsabilidad enorme como jugador, me siento en un muy buen momento para intentar lo mejor de mi adentro y afuera de la cancha. Trabajamos mucho para llegar de la mejor manera”



“Estamos con muchas ganas y energía. Es un sueño en el cual estamos en la puerta. Es una mezcla de ansiedad y nervios que hay que disfrutar, y no presionarse”, reflexionó Boffelli.

Foto: El Litoral.

Se viene Francia

Conocedor del rugby galo, Fernández Lobbe analizó lo que puede pasar en un par de horas. “Su defensa que será muy agresiva, intentará asfixiarnos, ir bien arriba, con 13 y el 10 y el 15 atrás. Tienen muchos detalles en lo ofensivo, tanto en los lanzamientos como en el contraatque. Tendrán mucha energía desde el arranque. En cualquier partido de rugby, a este nivel, cuanta más presión le puedas meter al 9 y al 10 rival, más fácil será el partido. Para meterles presión en su campo y puedan tener menos detalles en la animación ofensiva. Ntamack es un chico joven, pero si juega de 10 es porque sabe. Ganar la batalla de los forwards será clave”





“Sabemos que está la posibilidad de que llueva, pero no buscamos cambiar nada, confiamos mucho en nuestro sistema. Nos sentimos muy cómodos y si cada uno hace su trabajo, sabemos los resultados que podemos obtener. Esperamos de Francia una defensa muy asfixiante que intentará meternos presión a nuestras destrezas. Pero venimos trabajando en la semana para que nada nos sorprenda”, sostuvo el más chico de los Boffelli.

En tanto De la Fuente, fue “cortito y al pie”: “Francia es un gran equipo que nos va a presionar, pero confío en que nosotros estaremos muy bien”.



El 2007, siempre presente





El Mundial de hace 12 años en el cual Los Pumas lograron el tercer puesto, no se va a olvidar jamás. Ni sus protagonistas directos, y tampoco los que lo vivieron a través de la televisión.





“Teniendo como base lo de 2007, lo que más le puedo aportar a los chicos es trabajo. Trabajar y prepararme para ayudarlos a prepararse de la mejor manera. Meterles energías positivas, y si hay dudas despejarlas. Estamos acá devolviendo un poco de todo lo que esta camiseta nos dio. El equipo está por encima de todo y de todos”, sentenció el “Puma de Bronce”.



“Recuerdo que en el debut de Los Pumas en 2007 estaba saliendo del colegio y me apuraba para ir a verlo con mi familia. Me agarró en la edad justa, me marcó muy fuerte por como contagiaban. Me daban ganas de entrenarme mucho más y a partir de ahí ellos hicieron que se empezara a hablar más del rugby y de Los Pumas en Argentina”, dijo Boffelli.

Por su parte, “Jero” recordó: “Lo vi en casa con mi familia. Estábamos todos, festejamos como tiene que ser. Fue algo que le hizo muy bien al club (Duendes), porque empezamos a crecer mucho más. De mi parte, en ese momento dije ‘quiero participar de eso, vivirlo, estar ahí’. Gracias a Dios hoy lo estoy viviendo, como así también en 2015, con jugadores que estuvieron en el mundial 2007. Eran y son mis ídolos”.





Pero, quien formará mañana pareja en el centro de la cancha con Matías Orlando, fue más profundo en cuanto a lo que significa estar rodeado de Fernández Lobbe, Ledesma, Longo y Fernández Miranda. “Para nosotros es algo muy lindo ver a ex jugadores, aunque ‘Corcho’ no lo parezca porque tiene la energía de un pibe de 20. Pero tener a estas personas que hicieron historia en nuestro rugby, como sienten el deporte y la camiseta, tenerlos entre nosotros es algo que nos sirve mucho. Nos apoyamos mucho en ellos. Todo el staff jugó copas del mundo. Con eso nos brindan tranquilidad, experiencia y certezas. Eso es lo que más absorbemos de ellos, además de la pasión que transmiten”.



Para finalizar, De la Fuente dejó bien en claro qué representan: “La camiseta de Los Pumas te transmite los valores día a día. Es una responsabilidad enorme cuando te la pones, pero también afuera de la cancha. Es algo que nos proponemos todo el tiempo. Queremos seguir escribiendo nuestra historia y no tengo dudas que esa es la mejor manera de respetarla”.

...