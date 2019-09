Madelón: "No es usual verse abajo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador puso un manto de tranquilidad respecto del partido ante Rosario Central.

“Estoy muy bien, tranquilos pero dolidos como el hincha. Quiero que estemos todos juntos a las 7 de la tarde y hacer una buena presentación”, dijo Leonardo Madelón, el entrenador tatengue, en la previa del partido de esta tardecita en el 15 de Abril ante Rosario Central.



Diego Cocca, entrenador canalla, habló bien del trabajo de Leo en Unión y él también lo elogió. “Le agradezco a Cocca sus palabras, ellos también juegan bien, trabajan bien y Central es un equipo que conozco porque hay cuatro o cinco jugadores que tuvimos nosotros. Trabajamos mucho sobre lo anímico para recuperar nuestras capacidades”, señaló.



Durante la semana hubo una visita de la barra al entrenamiento. “Vinieron los dirigentes, algunos hinchas, me preguntaron si podía hablar y yo dije que sí, que no tengo nada que esconder. Si mi hijo va al colegio y anda bien, no le voy a preguntar por qué anda bien. Pero si se lleva cuatro o cinco materias, le tendré que preguntar por qué no anda bien. Acá es igual. Lo tomé de esa manera”.



Respecto del momento y la mala racha, señaló que “siempre el equipo se encuentra y siempre que llueve, para. Los malos momentos se terminan, así como también se acaban los buenos momentos. El grupo está bien, no hay jugadores peleados, no hay falta de convencimiento entre jugadores y cuerpo técnico, el vestuario está sano y sólo falta que lleguen los resultados”.



En cuanto a las modificaciones que experimenta, dijo que “quiero volver al esquema madre, que nos fue bien y poner las piezas en su lugar. Con el Chaco Acevedo hablé, tuvo un bajo rendimiento y necesito un mediocampo más combativo. Cavallaro se puso bien ahora, tiene buena pelota detenida, le agradezco al pibe Comas que nos dio una mano enorme, como también a Godoy. Yo debuté en San Lorenzo perdiendo 2 a 1 con Boca y no era un buen momento del equipo, pero después pude armar una carrera. Ahora estamos necesitando resultados, no perder, cortar la racha, si se puede ganar, mejor; y si se puede ganar jugando bien, mucho mejor”.



También arengó a la gente señalando que “estamos necesitando que la gente nos ayude a levantar al equipo. A veces, fue el equipo el que levantó a la gente; hoy necesitamos que ellos nos ayuden”, y se refirió al retorno de Carabajal y dijo que “Carabajal va a hacer fútbol el martes, así me dijo el médico, y yo le dije que si hay alguien a quién debo cuidar es al jugador. Cuando esté bien, lo vamos a utilizar. Si lo veo bien el martes, podré tenerlo en cuenta para Aldosivi”.



Por último y respecto de la seguidilla negativa de resultados, dijo que “no me siento el dueño del club, ni se me cruza por la cabeza irme a ningún lado, estoy pensando en 28 partidos de la Superliga que faltan, más Copa Sudamericana y Copa Argentina del año que viene. Van cinco o seis partidos y tuvimos un montón de irregularidades. Si pierdo y pierdo, y me doy cuenta de que estoy lastimando a la institución, no me voy a quedar. No le voy a hacer un daño al club. Pero hoy digo que no están dadas las circunstancias para tomar esa decisión y estoy convencido de que vamos a salir adelante”.