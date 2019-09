https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al menos una persona abrió fuego dentro y fuera de un concurrido bar de Carolina del Sur el sábado temprano, matando a dos personas e hiriendo a otras ocho antes de huir, dijeron las autoridades.

Violencia sin fin Estados Unidos: dos muertos y ocho heridos en un nuevo tiroteo

El tiroteo ocurrió en el bar deportivo Ole Skool a las 2:45 a.m., hora local, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster. No se anunciaron arrestos de inmediato, y las autoridades no han dicho qué condujo al tiroteo.

“El atacante o atancantes están ahí afuera”, dijo el sheriff del condado de Lancaster, Barry Faile. “Necesitamos hablar con todos los que estaban en el club… y animo a esos testigos a contactarnos de inmediato”. Muchas personas estaban en el bar cuando ocurrió el tiroteo, dijo el portavoz de la oficina del sheriff Doug Barfield.

Cuatro de los heridos fueron trasladados en avión a instalaciones médicas para recibir tratamiento, dijo Barfield. La información sobre sus condiciones no se divulgó de inmediato. Las otras cuatro víctimas de disparos fueron atendidas en un hospital por lesiones no críticas, dijo.

Una persona más resultó herida al caer en el bar; esa persona fue tratada en un centro médico y dada de alta, dijo la oficina del alguacil. Lancaster está a unos 65 kilómetros al sur de Charlotte, Carolina del Norte.

