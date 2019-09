https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.09.2019



Tras la audiencia de este domingo El Municipio desmiente que el imputado por el crimen de Julio Cabal sea empleado municipal

Este domingo fue imputado JCG por “robo calificado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa; y homicidio doblemente, calificado por empleo de arma de fuego y criminis causae”, en el marco de la causa del asesinato de Julio Cabal, comerciante de la fiambrería ubicada en Urquiza y Salta.

En la audiencia, el acusado se limitó a dar sus datos personales y se presentó como “empleado municipal”. “Soy subcontratado de la Municipalidad, en Espacios Verdes”, confirmó.

Al respecto, la municipalidad emitió un comunicado desmintiendo el hecho: "Juan Cruz G no es ni ha sido personal de planta permanente ni no permanente, no es ni ha sido pasante, ni beneficiario del programa de entrenamiento y capacitación laboral (practicante), ni contratado de servicio de la Municipalidad de Santa Fe".