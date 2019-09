https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.09.2019 - Última actualización - 11:36

11:35

Ola de violencia en la ciudad de Santa Fe

Lifschitz no ve "complot" policial

Es una de las hipótesis con la que intenta explicarse el recrudecimiento de la violencia en esta capital. Pero el gobernador lo negó. Dijo que no tiene elementos para hablar de “una actitud corporativa” de las fuerzas en ese sentido.

El gobernador dialogó con los periodistas, acompañado por los ministros Gonzalo Saglione (Economía) y Gobierno (Pablo Farías). Foto: Gobierno de Santa Fe



Foto: Gobierno de Santa Fe

Ola de violencia en la ciudad de Santa Fe Lifschitz no ve "complot" policial Es una de las hipótesis con la que intenta explicarse el recrudecimiento de la violencia en esta capital. Pero el gobernador lo negó. Dijo que no tiene elementos para hablar de “una actitud corporativa” de las fuerzas en ese sentido. Es una de las hipótesis con la que intenta explicarse el recrudecimiento de la violencia en esta capital. Pero el gobernador lo negó. Dijo que no tiene elementos para hablar de “una actitud corporativa” de las fuerzas en ese sentido.

Miguel Lifschitz desestimó la existencia de un “complot” policial o de una actitud “corporativa” en las fuerzas, que haya redundado en el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad durante las últimas semanas en la ciudad de Santa Fe. Con la misma vehemencia, descartó que su gestión haya bajado los brazos en la materia, después de haber perdido las elecciones el 16 de junio. Las dos hipótesis son parte del imaginario colectivo, a la luz de una semana en la que se contabilizó casi un homicidio por día; dos de ellos -Julio Cabal y Maximiliano Olmos-, producidos en ocasión de robo.

“No tengo elementos para decir que hay un mensaje corporativo de la policía. A veces, hay fenómenos que tienen que ver con el delito; coincidencias y coyunturas”, dijo el mandatario en una conversación con los periodistas. “No detectamos falta de colaboración de los efectivos policiales; no percibo falta de predisposición”, sentenció. Su aseveración fue en el mismo sentido en el que se había expresado el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, cuando la semana pasada anunciaba la intervención de la Unidad Regional I de Policía. “No es cierto que haya zonas liberadas; no es cierto que hayamos tirado la toalla. Hemos perdido las elecciones, pero hasta el último minuto del 10 de diciembre vamos a seguir tomando decisiones en materia de seguridad”, había dicho el funcionario. Equipo

Este lunes, los periodistas trasladaron al gobernador la misma inquietud que se le había planteado a Pullaro, en un intento por comprender e interpretar una situación salida de cauce. Pero el gobernador defendió la gestión y en particular, al ministro.

“Nosotros trabajamos como un equipo. Hay un equipo de seguridad, más allá del ministro. Trabajamos en el gabinete, con el ministro de Justicia. Los logros y resultados son los logros y resultados, para bien y para mal, del gobierno”, enfatizó. “Asumimos siempre la responsabilidad de conducir la seguridad con logros, avances, y también con las dificultades y problemas que todos los días se producen en un tema muy complejo”, continuó.

El gobernador admitió que hay “fallas” en la prevención, pero destacó los refuerzos que se dispusieron en los últimos días para las zonas más calientes de esta capital.

Como se sabe, su gestión se vio interpelada no sólo por los últimos homicidios, sino por miles de santafesinos que de manera inédita marcharon por las calles de la ciudad el pasado miércoles, exigiendo seguridad y justicia. Esa marcha había tenido como detonante el asesinato de Julio Cabal. Para la tarde de este martes, en tanto, se convocó a una nueva concentración hasta la Casa de Gobierno, en este caso por familiares de Maximiliano Olmos. Futuro del agente financiero

Miguel Lifschitz contó que en su reciente reunión a solas con Omar Perotti, uno de los temas de discusión fue el futuro de la licitación del futuro agente financiero de la provincia. Dicho proceso está en marcha, y cuenta hasta aquí con un solo oferente. Se trata del Nuevo Banco de Santa Fe, entidad que hoy por hoy ya presta dicho servicio. Oportunamente, el Poder Ejecutivo dispuso una prórroga del contrato que vencía el pasado 30 de junio, hasta tanto estuviese definida la licitación. Lifschitz contó que le requirió opinión sobre el tema al gobernador electo, pero éste evitó pronunciarse. En cambio, solicitó más información y documentación sobre el tema, y comprometió el anuncio de su decisión una vez que haya examinado todo el material. Con Nación

El gobernador confirmó que sigue conversando con el ministro Rogelio Frigerio un eventual desembolso del gobierno central en concepto de ATN para auxiliar a municipios y comunas. El mandatario elogió la figura del ministro de Interior, sobre todo por su predisposición política a la hora de discutir determinados temas, como la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por la coparticipación federal. Pero sobre esa cuestión puntual, lamentó “la resistencia” de los ministros de Economía de Mauricio Macri -esencialmente Nicolás Dujovne- que impidieron llegar a un acuerdo. En términos generales, evaluó que “no fue productiva” la relación con Nación. “Esperábamos mayor ejecutividad”, sentenció.

Temas: