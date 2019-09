Greta Thunberg reaccionó ante la burla de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un comentario en su twitter sobre el discurso que la activista ecologista Greta Thunberg dio este lunes en la Cumbre de Acción del Clima de la ONU.

“Ella parece una joven muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Muy lindo de ver!” publicó el mandatario en su red social, junto con un video del discurso de Greta.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO