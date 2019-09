Mario Ledesma ratificó los cuatro cambios que ensayó en la semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además, Bautista Delguy ocupará un lugar en el banco de suplentes relegando, de esta manera, al tucumano Ramiro Moyano, quien quedó afuera de la lista de 23. El rafaelino Mayco Vivas será nuevamente el relevo inmediato de Nahuel Tetaz Chaparro.

Tal como se veía venir en la semana, Los Pumas tendrán cuatro modificaciones en el equipo titular, respecto a los quince que saltaron a la cancha ante Francia en el Tokkyo Stadium.





Julián Montoya, Tomás Lezana, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras ingresarán en reemplazo de Agustín Creevy, Javier Ortega Desio, Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano respectivamente. Además, Bautista Delguy tendrá su oportunidad para entrar desde el banco de suplentes.





De esta manera, Argentina, para enfrentar a Tonga el sábado a la 1,45 de nuestro país, alistará a: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (C), Marcos Kremer y Tomás Lezana; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy.





Conferencia en Osaka





El New Otani Hotel de Osaka es el “bunker Puma” en este mundial. En el segundo piso, este jueves, Mario Ledesma (junto al capitán Pablo Ledes), atendió a la prensa.





Primero el head coach dio la lista de 23 jugadores que enfrenatrán a Tonga. Y como era de suponerse, la conferencia inició con la explicación del entrenador en relación a los cambios.

“Los cambios, fundamentalmente, obedecen por cómo entraron en el partido ante Francia, y queremos darle una oportunidad. En el banco también entra Bautista Delguy que la verdad que viene entrenando muy bien y está totalmente recuperado de la lesión. Esta semana batió el récord de velocidad, por ende se lo ve muy bien. Las variantes no se deben a lo que te puede dar uno y otro no, es más darle la oportunidad porque levantaron la mano la semana pasada”.





“Quizás la situación hubiera sido otra si ganábamos ante Francia, pero hoy las modificaciones responden a lo que aportaron los chicos cuando entraron”.





Referentes al banco

2015 y 2017 fueron los años en los cuales Agustín Creevy y Nicolás Sánchez, respectivamente, fueron suplentes. Esa también fue una de las consultas que surgieron.





“En estos casos, el mensaje siempre es el mismo, y no sólo de este staff, sino de cualquiera de los anteriores. Lo más importante es representar de la mejor manera la camiseta de Los Pumas, y nadie la tiene garantizada. Todos los que alguna vez la vestimos, lo sabíamos. No es que estamos de prestados, pero la camiseta está en el mismo lugar siempre y uno la representa lo mejor que puede. Así que quien juega en Los Pumas lo sabe, y son las reglas del juego. Nico y Agustín (por Sánchez y Creevy), entrenaron muy bien y le pueden aportar un montón al equipo, cuando entren, antes, durante o después”.





“Acostumbramos, no a explicarles a quienes juegan por qué lo hacen, sino más bien, explicarles a los que no lo hacen, cuáles son los motivos. Estando en un Mundial, tenemos mucho tiempo para pasar con los chicos, y de hecho, tratamos de repartirnos a los jugadores para verlos de manera individualmente. Esta semana era el momento de pensar en el equipo. Así lo planteamos y no por los nombres individuales o de quienes tengan más o menos experiencia. Nos concentramos en lo colectivo y ver como reaccionaba el equipo teniendo en cuenta lo que había pasado con Francia”, aseguró el head coach argentino.



El rival

Lógicamente, Ledesma también se refirió a Tonga, el rival que lo toca en suerte a Los Pumas el sábado que viene. “Sorprendió la fuerza que le hicieron a Inglaterra, que tal vez no tuvo su mejor partido. Pero creo que en ese sentido, mucho tuvo que ver el rival, que después de lo que les había sucedido con los All Blacks (perdieron por casi 100 puntos de diferencia), se esperaba otro resultado jugando con otro de los candidatos al mundial con todos sus titulares, porque hoy con Estados Unidos no jugaron sus titulares”. “Tonga fue fiel a su reputación. La primera pelota del partido que le dan a Vunipola, lo pararon en seco, cuando venía lanzado de 20 metros. Todos los equipos isleños son más ordenados, y ellos no son la excepción. También mejoraron la obtención: sólo perdieron un line y ningún scrum. Tienen un sistema de juego parecido al nuestro. La imprevisibilidad de ellos, en cualquie momento, siempre es peligroso, sea cual sea el jugador que ataque”, describió Ledesma. “Ante Francia no debíamos fallar en lo mental, era lo propuesto. Y hoy es lo mismo, más allá que lo mental es muy amplio. Pero tenemos que hacer lo que preparamos. Estar mentalmente preparados es llevar a la cancha lo que se entrena. Y saber sobreponerse de los errores. Los equipos más poderosos son los que no tienen miedo a equivocarse”, dijo sobre el final el entrenador argentino.